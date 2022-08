LGT verdient mehr

(AWP) Die Liechtensteiner LGT hat in der ersten Jahreshälfte 2022 deutlich mehr verdient. Dank viel Neugeld und einem Zukauf machten zudem die verwalteten Vermögen trotz Börsenbaisse keinen grossen Taucher.

Konkret steigerte die Bankengruppe, die im Besitz des Liechtensteiner Fürstenhauses ist, den Konzerngewinn um 20% auf 217,2 Mio. Fr. In einem von Unsicherheiten geprägten Marktumfeld habe man «sehr solide Erträge» erwirtschaftet und weiter in den Geschäftsausbau, die Digitalisierung sowie nachhaltige Anlagelösungen investiert, heisst es in einer Mitteilung vom Donnerstag.

Die verwalteten Vermögen blieben derweil trotz negativer Marktperformance relativ stabil bei 284,7 Mrd. Fr. per Mitte 2022 (Ende 2021: 285,8 Mrd). Dazu hätten ein «starker» Netto-Neugeldzufluss von 6,2 Mrd. Fr. (+4% auf annualisierter Basis) sowie ein Vermögenszuwachs aus der Akquisition von Crestone Wealth Management (im Mai) in Höhe von 15,6 Mrd. beigetragen.

Deutlich höhere Erträge

Der Erfolg aus dem Kommissions- und Dienstleistungsgeschäft stieg den Angaben zufolge um 13% auf 784,6 Mio. Fr., obwohl sich die transaktionsabhängigen Erträge verhalten entwickelt hätten. Der Erfolg aus dem Handelsgeschäft und sonstige Ertrag fiel derweil mit 128,4 Mio. um 19% tiefer aus, wobei das geringere Transaktionsvolumen teilweise durch Absicherungsgeschäfte kompensiert worden sei.

Beim Erfolg aus dem Zinsgeschäft ergab sich ein Plus von 36% auf 138,2 Mio. Fr., was auf das wieder steigende Zinsniveau zurückzuführen sei. Insgesamt steigerte die LGT den Bruttoerfolg um 10% auf 1,05 Mrd. Fr.

Auf der Kostenseite nahm der Geschäftsaufwand um 7% auf 741,6 Mio. Fr. zu. Aufgrund höherer Investitionen in die Digitalisierung, wieder gestiegener Ausgaben für Reisen, Marketing und Events sowie höherer Beratungskosten vergrösserte sich vor allem der Sachaufwand um hohe 25%. Das Plus beim Personalaufwand von 3% wird einerseits mit Personalwachstum und andererseits mit tieferen Abgrenzungen für langfristige performanceabhängige Vergütungskomponenten begründet. Das Kosten-Ertrags-Verhältnis sank damit auf 70,6% im Vergleich zu 75,2% im Jahr 2021.

Die LGT ist mit einer Kernkapitalquote (Tier 1) von 18,4% per 30. Juni 2022 (Ende 2021: 22,1%) «sehr gut kapitalisiert und verfügt über eine hohe Liquidität», wie es heisst.