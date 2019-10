Liberale Positionen unter Druck

Die eidgenössischen Wahlen am 20. Oktober beenden eine Legislaturperiode, die nicht als Highlight in die Annalen der schweizerischen Politik eingehen wird. Sie war geprägt von einer Blockade in wichtigen Bereichen. Die Diffamierung des politischen Gegners war oft wichtiger als die Suche nach politisch tragbaren und zukunftsträchtigen Lösungen. Die Politik ist über weite Strecken zu einem simplen Schaukampf geworden. Die politische Linke führt diesen Umstand immer wieder auf den angeblichen Rechtsrutsch in den eidgenössischen Wahlen vor vier Jahren zurück.

Nur: Dieser Rechtsrutsch hat nie stattgefunden, er ist nicht mehr als ein Mythos. Es trifft zwar zu, dass die SVP im Nationalrat erhebliche Sitzgewinne verbuchen konnte; die Fraktionen von SVP und FDP verfügen addiert über eine hauchdünne Mehrheit von genau einem Sitz in der grossen Kammer – sofern alle Ratsmitglieder beider Parteien anwesend sind und gleich stimmen. Beides gleichzeitig ist praktisch nie der Fall.

Umgekehrt verfügt die SP im Ständerat zusammen mit der CVP über eine komfortable Mehrheit; sie halten zusammen 25 von 46 Sitzen. Von dieser Position machten sie in den vergangenen Jahren mehrmals Gebrauch. Die CVP hat allzu oft ihre bürgerliche Herkunft vergessen und sich der SP als willige Helferin angedient. Zudem verfügt die SP im Nationalrat zusammen mit der SVP über eine Mehrheit von 107 Sitzen. Auch diese unheilige Allianz (ALV 214.4 0.26%) hat öfters funktioniert – nicht zum Nutzen der Schweiz.

Für die «verlorene Legislatur», wie sie auch etwa bezeichnet wird, war nicht der vermeintliche Rechtsrutsch verantwortlich, sondern die Polarisierung in der Parteienlandschaft. Die starken Pole zur Linken (SP, Grüne) sowie zur Rechten (SVP) haben zur Blockade geführt.

Maximalforderungen

Statt nach trag- und zukunftsfähigen Lösungen zu suchen, werden politische Schlagworte gedroschen. Beide Parteien haben sich darauf kapriziert, die eigenen Maximalforderungen durchzusetzen. Dabei gehen übergeordnete Interessen unweigerlich vergessen. Zur Durchsetzung dieser Positionen wird, von beiden Seiten, rasch nach staatlichen Interventionen gerufen, werden protektionistische Massnahmen verlangt (Landwirtschaft, Schutz einheimischer Unternehmen gegen Übernahmen etc.). Überflüssig zu erwähnen, dass unter einer derartigen Maximalpolitik die direkte Demokratie leidet, das liberale Gedankengut sowieso.

In dieser Konstellation wird die Kompromissfindung als einer der Grundpfeiler der schweizerischen Politik erschwert bis verunmöglicht, Kompromiss verstanden als Prozess des Interessenausgleichs verschiedener Positionen in einem Geschäft. Es braucht also einen kleinsten gemeinsamen Nenner der Beteiligten, damit dieser Ausgleich möglich ist – und dieser gemeinsame Nenner ist immer mehr verloren gegangen.

Kein Kompromiss im genannten Sinn war das Vorgehen in der Vorlage Steuerreform und AHV-Finanzierung (Staf). Statt eines Kompromisses wurde ein simples Tauschgeschäft ausgehandelt: Die von den bürgerlichen Parteien unbedingt gewünschte Steuerreform musste mit dem milliardenschweren Zugeständnis an die Linke in der AHV-Finanzierung erkauft werden.

Abgesehen davon, dass die Zusatzfinanzierung in der AHV in die komplett falsche Richtung weist, öffnet dieses Vorgehen etliches Erpressungspotenzial. Die eine Seite – in diesem Fall die bürgerliche – begibt sich in Geiselhaft der anderen. Sollte dies Schule machen, verkommt die Politik definitiv zum Basar.

Das hat letztlich auch zum neuen Phänomen der simplen Gesprächsverweigerung geführt. Sie ist gleichsam die extremste Form der Kompromissunfähigkeit. Beide Polparteien haben dies vorexerziert: die Bauern und die SVP in der Agrarpolitik sowie bezüglich des institutionellen Rahmenabkommens (InstA) mit der EU, die SP ihrerseits ebenfalls mit dem InstA.

Dahinter steht der Versuch, die eigenen Maximalforderungen in die Tat umzusetzen – die Blockade ist perfekt. Wer sich auf die Durchsetzung der eigenen Maximalforderung konzentriert, wähnt sich im alleinigen Besitz der allgemein gültigen Wahrheit – eine unglaubliche Anmassung von Wissen. Das entspricht weder demokratischen noch liberalen Gepflogenheiten. Damit wird ein zentraler Pfeiler des politischen Systems der Schweiz und ihrer Stabilität erschüttert. Die Konkordanz gerät zur reinen Makulatur, sachbezogene Politik über die Parteigrenzen hinweg wird nahezu verunmöglicht.

Das lässt für die Herausforderungen der kommenden Legislatur wenig Gutes erahnen. In der Altersvorsorge ist an sich bekannt, was zu ihrer nachhaltigen Sanierung genau zu tun wäre. Das Problem der stetigen Alterung der Bevölkerung lässt sich nur auffangen über eine entsprechende Anpassung des Rentenalters nach oben.

Die Linke widersetzt sich dem stur und ohne jede Kompromissbereitschaft. Da die bürgerlichen Parteien nicht den Mut haben, dagegen anzutreten, wird eine nachhaltige Sanierung der Altersvorsorge noch auf sich warten lassen. Je länger dieser Prozess jedoch dauert, desto mehr wird die Altersvorsorge zu einem finanziellen Fass ohne Boden – zulasten des Steuerzahlers.

Auch im Bereich des Verhältnisses zur EU bzw. des InstA zeichnet sich keine Lösung ab. Links und Rechts beharren stur auf ihren ablehnenden Positionen und haben bislang nicht die geringste Bereitschaft signalisiert, davon abzuweichen. Damit stellen sie in letzter Konsequenz den bilateralen Weg der Schweiz im Verhältnis zur EU in Frage. Die SVP tut dies noch verstärkt mit ihrer Begrenzungsinitiative, die die Personenfreizügigkeit beenden will. Sollte das Volk zustimmen, wäre der bilaterale Weg Geschichte – und die Einbindung der Schweiz in den EU-Binnenmarkt auch.

Die dritte, meist unterschätzte grosse Herausforderung besteht in der Sicherung der Versorgung mit Elektrizität. Auf dem eingeschlagenen Weg wird die Schweiz eher früher als später in gefährliche Versorgungsengpässe geraten. Verantwortlich dafür sind quasireligiöse Maximalforderungen von links-grüner Seite. Liberale Positionen haben keine Chance – und werden schon gar nicht mehr ernsthaft in die Runde geworfen. Das Risiko, in die Ecke der «Klimaleugner» gedrängt zu werden, ist vielen offenbar zu gross. Eher nimmt man eine energiepolitische Bruchlandung in Kauf.

Pole schwächen

Von diesem letztlich gefährlichen Pfad kommt die Schweiz nur weg, wenn der echte Kompromiss wieder an Stellenwert gewinnt, wenn sich die Politik wieder um sachliche und nicht machtpolitisch oder ideologisch motivierte Lösungen bemüht. Das wiederum wird nur möglich sein, wenn die Pole zur Linken und zur Rechten in den bevorstehenden Wahlen geschwächt werden. Erst dann gibt es wieder Raum für den Kompromiss, wird wieder eine echte Debatte möglich und erhält die Konkordanz wieder den ihr gebührenden Stellenwert.

Aus heutiger Sicht geben die Wahlprognosen allerdings zu wenig Zuversicht Anlass. Im Zeichen der überhitzten Klimadebatten werden die grünen Parteien wohl deutlich hinzugewinnen. Im Fall der Grünen bedeutet das auch eine Stärkung der linken Seite. Die Polarisierung dürfte sich damit eher noch zuspitzen.

Das führt zu einer weiteren Schwächung der schweizerischen Demokratie. Liberale Positionen, die viel zur Stärke der Schweiz beigetragen haben, werden weiter an Stellenwert einbüssen. Im schlimmsten Fall ist die Wettbewerbsfähigkeit der Schweiz – und damit ihr Wohlstand – gefährdet. Das sollte eigentlich Grund genug sein, die parteipolitischen Pole zu schwächen und nicht noch weiter zu stärken.