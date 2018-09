Liberales Bewusstsein stärken

Wie erwartet kommt es Ende Jahr zu einer Doppelvakanz im Bundesrat. Zwei Tage nachdem Volkswirtschaftsminister Johann N. Schneider-Ammann seinen Rücktritt angekündigt hat, ist ihm nun auch die Chefin des Uvek (Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation) gefolgt. Damit tritt das amtsälteste Mitglied der Landesregierung von der politischen Bühne ab. Leuthard wurde im Juni 2006 in den Bundesrat gewählt. Zunächst führte sie das Volkswirtschaftsdepartement und dann ab 2010 das Uvek.

Im Unterschied zu Schneider-Ammann, den als ehemaligen Unternehmer eine Abneigung gegen staatliche Interventionen auszeichnet, ist Leuthard staatlichen Eingriffen eher zugeneigt. Das hat sie in erster Linie in der Energiestrategie 2050 bewiesen. Über Nacht ist im März 2011, nach der Katastrophe von Fukushima, aus der oft auch als «Atom-Doris» bezeichneten Bundesrätin eine fast militante Gegnerin der Kernenergie geworden.

Eintritt in die Planwirtschaft

Als Reaktion auf die Katastrophe initiierte sie, ohne gründliche Abklärungen vorzunehmen, die Energiestrategie 2050. Damit betrat sie den Boden der Planwirtschaft, über Vorschriften, Gebote und Verbote soll die Energieversorgung der Schweiz umgestellt werden. Die bestehenden Kernkraftwerke sollen durch neue erneuerbare Energien ersetzt werden, also Sonne oder Wind. Dabei wird sich sehr bald zeigen, dass dies nicht funktionieren wird. Das hinderte Bundesrätin Leuthard nicht daran, an der Medienkonferenz zu ihrem Rücktritt im Brustton der Überzeugung zu behaupten: «Die Energiestrategie ist voll auf Kurs.»

Ihren interventionistischen Neigungen hat sie auch in der Revision der Fernmeldegesetzes nachgegeben. Gemäss dem in ihrem Departement entstandenen Vorschlag sollte der Netzzugang völlig unnötigerweise reguliert werden. Immerhin: Der Nationalrat dürfte ihr da die Gefolgschaft verweigern.

Keine Absprache

Die von den Medien gestellte Frage, ob ihr Rücktritt mit dem von Schneider-Ammann koordiniert worden sei, beantwortete Leuthard mit Nein. Das mag sein – und dennoch ist der Zeitpunkt mit Bedacht gewählt, vor allem aus der Sicht der CVP. Ihr Bundesratssitz wird an der Wahl am 5. Dezember nicht gefährdet sein. So kann der neue CVP-Bundesrat in Dezember nächsten Jahres als Bisheriger zur Gesamterneuerungswahl antreten. Seine Wiederwahl dürfte damit gesichert sein, auch wenn die CVP weiter an Wähleranteilen verlieren sollte. So trägt Leuthard mit ihrem Rücktritt ein Jahr vor den Parlamentswahlen dazu bei, den CVP-Sitz vorerst zu sichern.

Mit Blick auf die politischen Prioritäten des Bundesrats ist zu hoffen, dass das liberale Bewusstsein der Exekutive gestärkt wird – der Doppelrücktritt bietet dazu eine Chance. Während in der FDP das Erbe von Schneider-Ammann, der sich stets bemühte, einen liberalen Kurs zu fahren, fortgeführt werden dürfte, sind in der CVP Zweifel angebracht. Zu oft hat die Partei in der jüngsten Vergangenheit politisch nach links geschielt und sich bei der SP angebiedert. Das liberale Gedankengut dürfte per saldo leider kaum gestärkt werden.