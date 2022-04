Liberty-CEO: «Die Weko hat ihre Kritik nicht erfunden»

Die Unternehmenszentrale in Amsterdam, der wichtigste Markt in Grossbritannien, die strategischen Weichenstellungen in den USA – Liberty Global, das paneuropäische Telecomkonglomerat hinter UPC Sunrise, hat mit der Übernahme des Schweizer Telecomkonzerns Sunrise den heimischen Markt nachhaltig verändert. FuW hat in Zürich mit CEO Mike Fries über seine Pläne für UPC Sunrise gesprochen.

Herr Fries, Liberty hat radikal umgebaut und zahlreiche Beteiligungen abgestossen. Übrig bleibt das Geschäft in Belgien, Holland, Irland, dem Vereinigten Königreich und der Schweiz. Was ist die Strategie dahinter?

Wir halten Telecomunternehmen, die in ihren jeweiligen Märkten die Nummer eins oder die Nummer zwei sind. Die haben alle die Reise zum voll integrierten Anbieter hinter sich, mit Mobilfunknetzen, Glasfaser und Breitband. Wir wollen diesen Unternehmen zu Wachstum verhelfen – etwas, was wir seit über dreissig Jahren tun. Die Märkte, so unterschiedlich sie sind, haben auch Ähnlichkeiten.