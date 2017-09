Liechtensteinische LLB kombiniert Konservatismus mit Dynamik

Diese Titel waren ein profitables Investment. Sowohl die Aktien der VP Bank als auch diejenigen der stärker diversifizierten LLB-Gruppe, die auch eine Mehrheitsbeteiligung an der Bank Linth umfasst, haben sich gut entwickelt. Die Aktien der beiden vergleichsweise kleinen Bankinstitute sind aber auch auf dem gegenwärtigen Niveau ein Kauf wert. Rainer Skierka, Bankenanalyst bei Research Partners, empfiehlt beide zum Kauf. Die Zürcher Kantonalbank zieht die Titel der VP Bank vor.

Die beiden Banken ähneln sich in vielem. VP und LLB litten in der Vermögensverwaltung an Liechtenstein, konnten jüngst aber vom Aufschwung des Liechtensteiner Fondsgeschäft profitieren. Beide Banken verzeichnen einen Neugeldzufluss und werden im Private Banking von der Euroaufwertung profitieren, da die Gebühren und Kommissionserträge umgerechnet in Franken steigen. Für ein Engagement in die Titel der LLB spricht, dass die Zinsmarge, die auf 65 Basispunkte gesunken ist, wieder steigen dürfte, was zur Verbesserung des Kosten-Ertrags-Verhältnisses beitragen wird.