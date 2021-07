Lindt & Sprüngli startet glanzvoll

Der Schokoladehersteller Lindt & Sprüngli ist in den ersten sechs Monaten ein unerwartet hohes Tempo gegangen. Umsatz und Gewinn sind richtig in die Höhe geschnellt. Auch die Werte des Vorkrisenjahres 2019 wurden übertroffen. Was folgte, war ein Kurssprung an der Börse, der im Verlauf des Tages nur wenig abflachte.

«Es hat sich ausbezahlt, dass wir an der Marketingstrategie nichts geändert und unsere Werbeausgaben konsequent hoch gehalten haben», sagte Finanzchef Martin Hug an einer Telefonkonferenz. Das auch für ihn «ausserordentliche Wachstum» von 17,2% auf 1,8 Mrd. Fr. Umsatz war gleichmässig auf die Marktregionen verteilt. Über zwei Jahre gerechnet wuchs das Unternehmen trotz dem Rückschlag 2020 im Durchschnitt 4% pro Jahr. An der Spitze lag gemäss Finanzchef Europa (+5% pro Jahr), mit Grossbritannien als Top-Performer.

Potenzial in den USA

Stark war auch die Entwicklung in Nordamerika mit dem konzernweit wichtigsten Einzelmarkt USA (+4,5%, aber +18,8% seit Anfang Jahr). «Damit ist das Potenzial in den USA nicht ausgeschöpft», sagte Hug. E-Commerce und die gute Nachfrage im Grosshandel waren zwei der Treiber. Wegen des bisher forschen Tempos sei aber eine klare Verlangsamung im zweiten Halbjahr zu erwarten. Ertragsseitig wirkte sich die Effizienzsteigerung der Tochtergesellschaft Russell Stover aus, was sich in den kommenden Monaten fortsetzen soll. Einen Kontrapunkt setzen die höheren Arbeitskosten in den USA.