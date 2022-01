LLB verbessert sich klar

Bei der LLB läuft es in doppelter Hinsicht gut: Das drehende Zinsumfeld hat den Aktien in den vergangenen Wochen Schub gegeben, sodass sie auf dem höchsten Stand seit über einem Jahr handeln. Und 2021 brachte höheres Ertragswachstum als erwartet und damit einen deutlichen Gewinnsprung. ... Dieser Text ist für Abonnentinnen und Abonnenten reserviert. Digital 5 Wochen ab CHF 20.– Jetzt testen Bereits abonniert? Bitte melden Sie sich an