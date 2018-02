LLB kauft Fonds-Dienstleisterin

(AWP) Die Liechtensteinische Landesbank AG (LLB (LLB 51.2 0.99%)) übernimmt die Zürcher Fonds-Dienstleisterin LB (Swiss) Investment. Mit der Transaktion werde die LLB-Gruppe ihr Fondsgeschäft stark ausbauen und in Zukunft von den drei Standorten Liechtenstein, Österreich und Schweiz aus betreiben, teilte die LLB am Freitag mit. Der Kaufpreis beträgt rund 30 Mio. Fr., er soll nach Ablauf der Earn-out-Periode definitiv festgelegt werden, heisst es in der Mitteilung.

Die 1995 gegründete LB (Swiss) Investment, die bisher im Besitz der Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) war, beschäftigt laut den Angaben elf Mitarbeitende. Sie betreute Ende 2017 51 Fonds mit «Assets under Administration» von 4,9 Mrd. Fr. Mit der Übernahme steigen die von der LLB-Gruppe im Fondsgeschäft verwalteten und administrierten Vermögen auf rund 32 Mrd. Fr., womit die Gruppe zum «Fondspowerhouse in der FLACH-Region» werde, wie es in der Mitteilung heisst.

Der Vollzug der Übernahme ist für das zweite Quartal 2018 vorgesehen, die «LB (Swiss) Investment» wird dann in «LLB Swiss Investment» umbenannt werden. Die Geschäftsleitung soll unverändert aus Marcel Weiss und Ferdinand Buholzer bestehen. Natalie Epp, Leiterin der Division Institutional Clients der LLB-Gruppe, wird Vorsitzende des Verwaltungsrates, weitere Mitglieder des Verwaltungsrates sind Bruno Schranz und Hans Stamm.