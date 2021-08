LLB steigert Gewinn deutlich

Das Halbjahresresultat der LLB ist besser als erwartet. Erfreulich ist insbesondere der Zufluss an Neugeldern, der die Quelle zukünftigen Ertragswachstums ist. Die ausgewiesene Verbesserung des Ergebnisses vor Steuern von 67 auf 81 Mio. Fr. ist vor allem dem Rückgang der erwarteten Kreditverluste in allen Geschäftssegmenten um gegen 15 Mio. Fr. zuzuschreiben. Einen Effekt dieser Grössenordnung wird es im zweiten Halbjahr nicht geben. Dass die Bankleitung optimistisch ist und für das Gesamtjahr ein «solides» Ergebnis erwartet, deutet an, dass die verzeichnete deutliche Zunahme der Dienstleistungs- und Kommissionseinnahmen um 9% nachhaltig ist.

Lesen Sie um ca. 15 Uhr die ausführliche Analyse.