LLB will Bank Linth vollständig übernehmen

Die Geschichte der Publikumsaktien der Bank Linth ist zu Ende. Nach fünfzehn Jahren verabschiedet sich die Ostschweizer Regionalbank vom Börsenparkett. Es ist kein Verlust. In ihrer Zeit als Publikumsgesellschaft war es schwer, mit den Papieren Geld zu verdienen. In den letzten zehn Jahren bewegte sich der Kurs der Linth-Titel stets in einem relativ engen Band zwischen 450 und 550 Fr. Dass die Eigentümerin des Instituts mit vierzehn Filialen, die liechtensteinische Landesbank LLB, nun die Kotierung aufheben will, war überfällig. Die Besitznahme der Bank Linth durch die Liechtensteiner geht auf das Jahr 2007 zurück. Damals stritten sich die Glarner Kantonalbank und die LLB um die Übernahme der Bank. Die LLB konnte schliesslich als weisser Ritter auftreten und die ungeschickt agierenden Glarner ausstechen. Seither besitzt sie die Aktienmehrheit. Das aktuelle Angebot der LLB an die Linth-Aktionäre – 600 Fr. in bar oder fünf LLB-Titel plus 323 Fr. in bar – ist attraktiv und entspricht einer Prämie von fast einem Viertel zum volumengewichteten Durchschnittskurs der letzten sechzig Handelstage. Es ist unwahrscheinlich, dass die Valoren der Bank Linth einen solchen Kurs in absehbarer Zeit erreicht hätten. Zudem bleiben die Spezialkonditionen für Linth-Aktionäre bestehen, und neue regionale Kundenanlässe sollen an die Stelle der traditionsreichen Generalversammlung treten. FuW empfiehlt den Aktionären der Bank Linth deshalb, das reine Barangebot der LLB anzunehmen. Es gibt aktuell attraktivere Bank- bzw. Dividendenwerte als die der LLB, für die eigentlich nur die Dividendenrendite von 4,1% spricht.