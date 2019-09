LLB zeigt sich gut diversifiziert

«Wir haben wohl eines der ausgewogensten Geschäftsmodelle einer Bank», sagt der CEO der Liechtensteinischen Landesbank (LLB), Roland Matt, an der Schweizer Aktienkonferenz Investora am Mittwoch.

Die LLB-Gruppe umfasst drei Banken und ist aktuell in drei Ländern präsent: in Liechtenstein, in Österreich und in der Schweiz. Sie operiert in drei Marktdivisionen: Retail & Corporate Banking, Private Banking und Institutional Clients. Alle Divisionen tragen ausgewogen zum Geschäftsertrag bei. «Wir sind sehr gut diversifiziert», sagt Matt.

Die LLB-Gruppe hat im ersten Halbjahr das Konzernergebnis auf 61,1 Mio. Fr. (+33%) gesteigert. Der Geschäftsertrag konnte 20% auf 223,7 Mio. Fr. erhöht werden. Davon stammt über die Hälfte aus dem Dienstleistungs- und Kommissionsgeschäft. Mit 2 Mrd. Fr. war das Nettoneugeld rekordhoch, insgesamt verwaltet LLB Vermögen in der Höhe von 72,6 Mrd. Fr.