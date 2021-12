LM Group sieht schwache Wintersaison

Schon hatte es so ausgesehen, als habe LM Group das Gröbste überstanden. Den Online-Reisevermittler mit Sitz in Chiasso hat die Coronapandemie hart getroffen. Die Buchungen in den europäischen Kernmärkten brachen dramatisch weg. Doch LM mit Marken wie Lastminute.com, Weg.de oder Volagratis hat die Krise auch als Chance genutzt: unter anderem die Kosten drastisch gesenkt, sodass sie sich mit einer Erholung der Buchungen im Sommer operativ bereits in die Gewinnzahlen vorarbeiten konnte.

Die neue Variante des Virus verdirbt nun aber erneut das Geschäft. «Seit Ausbruch der Omikronvariante haben wir einen Rückgang der Buchungen erlebt, der sich auf unser Geschäft auswirkt», teilt die Gesellschaft auf Anfrage mit. Der Oktober sei bezogen auf den Gewinn noch der nach Juni zweitbeste Monat des Jahres gewesen. Nun hat der positive Trend nachgelassen – auch wenn der Rückgang nicht so schlimm sei wie im vergangenen Winter.

Der Optimismus bleibt

Den Optimismus lässt sich das LM-Management unter CEO Andrea Bertoli von Omikron allerdings nicht nehmen. Trotz einer wahrscheinlich schwachen Wintersaison gehe die Gesellschaft weiter davon aus, dass die Buchungen 2022 wieder auf dem Niveau von 2019 liegen werden. Dank niedrigerer Kosten sollten die Ergebnisziffern deutlich höher ausfallen als in der Zeit vor der Pandemie.