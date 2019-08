Lob der Politferien

Böse Zungen halten bisweilen fest, man sollte das Parlament viel länger in die Ferien schicken, denn dann hätte es weniger Zeit, Wirtschaft und Gesellschaft mit Regulierungen weiter einzuschnüren. Gewiss, das Bonmot ist nicht ganz ernst gemeint und zudem zumindest ein bisschen polemisch. Dennoch: Ein Kern Wahrheit versteckt sich auch darin.

Zu Wochenbeginn ist der Politbetrieb in Bern nach den Sommerferien wieder angelaufen. Schon geben zwei parlamentarische Kommissionen zu Kritik Anlass.

Am Dienstag sprach sich die Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit des Ständerats für das Tabakproduktegesetz aus. Das wäre für sich allein genommen nicht spektakulär. Nur: Das Gesetz ist im Parlament schon einmal gescheitert, weil es strikte Werbeverbote für Tabakprodukte stipuliert hatte. Das ist im neuen Gesetz nicht wesentlich anders, und plötzlich stimmt ihm die Kommission zu, in wesentlichen Teilen gar einstimmig.

Vergessen sind die früher vorgebrachten Argumente eines zu weit gehenden Staatsinterventionismus und einer Bevormundung des Einzelnen. Zudem wird über die Verbote auch ungebührlich in die Wirtschaftsfreiheit eingegriffen – ein Widerspruch zur Bundesverfassung.

Nur zwei Tage später tat sich die Kommission für Wissenschaft, Bildung und Kultur des Nationalrats hervor: Sie unterstützt nun den indirekten Gegenvorschlag zur Vaterschaftsinitiative. Er verlangt zwei Wochen Vaterschaftsurlaub; die linke Initiative, die abgelehnt wird, verlangt gar das Doppelte.

Statt die bestehenden Sozialwerke zu sichern, soll ein neuer Sozialversicherungszweig geschaffen werden. Die direkten Kosten des Gegenvorschlags werden auf etwa 230 Mio. Fr. beziffert. Die indirekten, die in den Unternehmen anfallen, dürften sich auf ein Mehrfaches belaufen. Die Kostenfrage hat die Kommission kaum umgetrieben – warum auch, andere haben dafür geradezustehen.

So unterschiedlich die zwei Vorlagen auf den ersten Blick erscheinen mögen, haben sie doch eine wichtige Gemeinsamkeit. Beide atmen den Geist des Paternalismus. Sie verschieben weitere Kompetenzen und Verantwortung vom Individuum auf den Staat. Dem Individuum wird nicht (mehr) zugetraut, dass es seine Familie selbst organisieren kann oder dass es selbständig über den Konsum von Tabak entscheiden kann.

Das ist ein schleichender Prozess, der immer mehr Bereiche des Lebens erfasst. Mit jedem derartigen Schritt wird die individuelle Freiheit weiter eingeschränkt. Konsequent zu Ende gedacht, schlummert darin gar der Keim des Totalitären – und das in einem Land, das sich selbst als der Freiheit verpflichtet versteht.

Gute Politik besteht nicht darin, möglichst viele Lebensbereiche zu regulieren und jeder Eventualität vorzubeugen, sondern nur dort einzugreifen, wo es nicht anders geht. Schon fast wehmütig erinnert man sich an die ruhige und beschauliche Politferienzeit zurück.