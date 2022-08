Lockdowns in China sorgen für böse Überraschungen

Krieg, hohe Energiepreise, Inflation, Hitzekapriolen und Dürren – und war da sonst noch was? Ja, in China ist nach wie vor die Coronapandemie die alles dominierende Krise.

Bei hiesigen Unternehmen hingegen ist die Seuche angesichts der zahlreichen anderen Herausforderungen in den Hintergrund gerückt. Umso mehr werden sie nun von den neuerlich aufflammenden Coronamassnahmen in China auf dem falschen Fuss erwischt.

Schaffner hat am Montag gemeldet, dass sie das Zielband der Ebit-Marge von 10 bis 12% im Ende September auslaufenden Geschäftsjahr verfehlen werde. Noch am Investorentag im Juni hatte die Elektrokomponentenherstellerin an der Guidance festgehalten, obwohl das Werk in Schanghai bereits im Frühling geschlossen worden war. Sie hatte lange gehofft, den Rückstand aufholen zu können.

Fallzahlen schnellen wieder hoch

Viele in China tätige Schweizer Unternehmen hatten noch im Frühling eine baldige Lockerung der Massnahmen erwartet (vgl. Grafik). Anfang Juni wurden die besonders einschneidenden Restriktionen in Schanghai zwar aufgehoben, doch nun sind Menschen in anderen Regionen zum Daheimbleiben gezwungen. Für Schlagzeilen sorgt derzeit die Stadt Sanya, wo rund 1 Mio. Menschen festsitzt, darunter Tausende Touristen. Angesichts stark steigender Infektionszahlen und der Zero-Covid-Strategie von Staatspräsident Xi Jinping dürften die Schliessungen China weiterhin in Atem halten.