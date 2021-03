Logitech erhöht die Ziele erneut

Logitech hört nicht auf, die Anleger zu verblüffen. Nach einem ausserordentlich starken Geschäftsjahr 2020, das dank Corona und Lockdown eine Umsatzexplosion und Gewinnexpansion sondergleichen präsentieren wird, wird sich das Wachstum im kommenden Geschäftsjahr 2021/22 (per Ende März) trotz der extrem hohen Vergleichsbasis naturgemäss stark verlangsamen. Dennoch geht das Management nicht von einer eigentlichen Umsatzkontraktion aus, sondern von einem mehr oder weniger stabilen Umsatzniveau. Längerfristig soll sich das Wachstum dann zwischen 8 und 10% einpendeln. Auch die Profitabilität soll sich dank operativem Hebel in einem deutlich höheren Korridor bewegen. Diese Zuversicht ist bemerkenswert und ein starkes Zeichen, dass das Potenzial der Logitech-Aktien langfristig noch keineswegs ausgeschöpft ist, zumal das Management für eine eher konservative Zielsetzung bekannt ist, die in der Vergangenheit regelmässig übertroffen wurde. Auch wenn die Logitech-Papiere – wie viele andere Tech-Werte – derzeit am Konsolidieren sind und volatiler werden, sind sie eine der überzeugendsten Wachstumsstorys am Schweizer Aktienmarkt.