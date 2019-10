Logitech überzeugt trotz schwächerem Wachstum

Die Geschichte scheint sich zu wiederholen: Nach einem guten Jahresauftakt verpasste Logitech die Wachstumsprognose im zweiten Quartal (per Ende September) leicht – ähnlich war es dem Tech-Unternehmen in der Vorjahresperiode ergangen. Das Urteil der Anleger fiel dieses Mal aber positiv aus. Die Aktien gewannen am Dienstag zwischenzeitlich rund 2%.

Dies zu Recht. Zwar ist der Hersteller von Computerzubehör und Elektronik-Gadgets bekannt dafür, eher konservative Schätzungen abzugeben und sorgte so in der Vergangenheit regelmässig für eine positive Überraschung. Abgesehen von der Umsatzentwicklung, die unter den Erwartungen der Analysten lag, läuft bei Logitech aber alles in geordneten Bahnen.