Lombard Odier verdient mehr als erwartet

(AWP/JV) Die Genfer Bankengruppe Lombard Odier hat im vergangenen Jahr trotz Corona-Krise gut verdient. Die verwalteten Vermögen sind nochmals deutlich gestiegen und der Reingewinn fiel höher aus. Im zweiten Halbjahr 2020 lief es deutlich besser als im ersten Semester.

Konkret stiegen die Kundenvermögen dank einer «starken Entwicklung der Nettoneugelder» und positiven Markteinflüssen bis zum Jahresende 2020 um 6% auf 316 Mrd. Fr., wie das Genfer Bankhaus am Donnerstag mitteilte. Im ersten Halbjahr 2020 war wegen dem coronabedingten Markteinbruch noch ein Minus von 3% bei den Kundenvermögen zu Buche gestanden.

Gut entwickelt haben sich auch die Ertragszahlen. Laut der Mitteilung kletterte der Betriebsertrag 2020 auch dank der erhöhten Kundenaktivität um 15% auf 1,4 Mrd. Fr. Der konsolidierte Reingewinn ist laut Mitteilung im Vergleich zum Jahr 2019 um 19% auf 208 Mio. Fr. gestiegen.

Bescheidenheit gefragt

«Dieser Gewinn und die operativen Resultate sind das Ergebnis der sehr guten Entwicklung über die letzten drei oder vier Jahre, mit guten Renditen und stetigem Wachstum», sagte Managing Partner Patrick Odier zu FuW. «Sie stammen aber auch teilweise von einer ausserordentlich hohen Transaktionsaktivität in der ersten Jahreshälfte aufgrund des volatilen Marktumfelds.»

Der Blick nach vorne fällt laut dem Management der Bank indes verhalten aus. Nachdem 2020 die Volkswirtschaften und Märkte weltweit «mit einer beispiellosen Situation konfrontiert» worden seien, bleibe man in Bezug auf die Marktaussichten für 2021 «vorsichtig optimistisch», heisst es.

«Insgesamt gilt es sich in diesen Zeiten in Bescheidenheit zu üben. 2020 war ein in aller Hinsicht ausserordentliches Jahr – das wird sich wohl nicht im gleichen Ausmass wiederholen, auch wenn die Volatilität weiter hoch bleibt», ergänzte Odier diese Aussagen aus der Medienmitteilung.