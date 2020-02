Lombard Odier verdient mehr

Die Privatbank Lombard Odier hat ein gutes Jahr hinter sich. Der Betriebsertrag kletterte 3% auf 1217 Mio. Fr. Unter dem Strich war der Zuwachs noch grösser. Die Bank verdiente 175 Mio. Fr., ein Plus von 6% gegenüber dem Vorjahr. Hinzu kommen noch Einmaleffekte von 28 Mio. Fr., die den Gewinn auf 203 Mio. Fr. steigen lassen. «Zu den Einmaleffekten gehören etwa der Verkauf unseres US-Geschäfts an Vontobel, die Dividende der SIX und steuerliche Einmaleffekte», sagt Patrick Odier, Senior Managing Partner bei Lombard Odier.

