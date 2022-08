Lombard Odier spürt «keine Katastrophenstimmung oder Panik»

(AWP/JV) Lombard Odier hat im ersten Semester weniger verdient. Zudem gingen die Kundenvermögen wegen der schlechten Marktlage zurück.

Das Minus bei den Kundenvermögen lag bei 13% auf 310 Mrd. Fr., wie es in einer Mitteilung vom Donnerstag heisst. Als Hauptgrund für den Rückgang nennt Lombard Odier die volatilen Märkte und das schwierige Marktumfeld. Dennoch seien die Zuflüsse von Neugeldern im Privatkundengeschäft und bei Lombard Odier Investment Managers (LOIM) «erheblich» gewesen.

Die Genfer Privatbank verwaltete Ende Juni 188 Mrd. Fr. von Privatkunden und 63 Mrd. Fr. bei LOIM. Der Rest der Vermögen kommt von Instituten, die einen Teil ihrer Prozesse an Lombard Odier auslagern.

«Bei unseren Kunden spüren wir keine Katastrophenstimmung oder Panik», so Senior Managing Partner Patrick Odier. «Dass Lombard Odier so stabil ist, trägt auch dazu bei, dass wir selbst in diesem schwierigen Umfeld Neugeld von unseren Kunden anziehen konnten.»

Das operative Ergebnis verschlechterte sich um 4% auf 689 Mio. Fr. Unter dem Strich resultierte in den ersten sechs Monaten ein um 5% geringerer Reingewinn von 136 Mio.

Die Bilanz der Gruppe erhöhte sich um 11% auf 24,7 Mrd. Fr. Gleichzeitig stieg die Kernkapitalquote um einen Prozentpunkt auf 29,5%.

In diesem Jahr habe die Bank zudem in den Ausbau von nachhaltigen Anlagen investiert. Dabei wurde etwa eine neue Anlagestrategie für nachhaltige Privatkredite, Kreislaufwirtschaft für Kunststoffe und neue Nahrungsmittelsysteme eingeführt.

«Die Energieversorgung und andere Probleme, die wir im Winter bekommen könnten, sehen wir als Katalysator für den Wandel hin zu einer nachhaltigeren Wirtschaft», sagte Odier in diesem Zusammenhang.

Wegen der Straffung der Geldpolitik der Notenbanken und einer Verlangsamung der Konjunktur rechnet das Genfer Institut auch für das zweite Halbjahr mit einer hohen Volatilität an den Märkten. Der Ausblick auf die zweite Jahreshälfte ist daher vorsichtig optimistisch.

«Wir bleiben auch in den kommenden sechs Monaten vorsichtig», sagte Managing Partner Hubert Keller – er übernimmt die Leitung der Bank kommendes Jahr von Odier – indes zu FuW. «Die Unsicherheit im Zusammenhang mit dem Krieg bleibt bestehen. Zudem bleibt auch makroökonomisch vieles ungewiss. Wir sehen zwar einige Zeichen für eine Abschwächung der Inflation, es könnte aber immer noch zu einer weltweiten Rezession kommen.»