Lonza und Moderna wollen Impfstofffabrikation verdoppeln

Lonza baut mit Partner Moderna aus: Die Kapazität zur Produktion des mRNA-Impfstoffs gegen das Coronavirus wird in Visp verdoppelt. Die zusätzlichen drei Produktionslinien sollen im frühen nächsten Jahr in Betrieb gehen. Die Mitteilungen der beiden Unternehmen sagen nichts zur Höhe des Investments oder des zusätzlich generierten Umsatzes. Für die ersten vier Linien bei Lonza, eine davon steht in den USA, hatte die Gesellschaft mit einem Mehrumsatz von 110 Mio. Fr. in diesem Jahr gerechnet. Die Rentabilität liege aber unter der mit dem übrigen Geschäft. 2020 hat die Ebitda-Marge knapp 28% betragen. Moderna spricht aber von «unseren Investitionen» auch in der Schweiz. Sie hat das für dieses Jahr angepeilte Produktionsvolumen erhöht, von 600 Mio. bis 1 Mrd. Impfdosen auf 800 Mio. bis 1 Mrd. Das müsste bedeuten, dass die Fertigung recht gut angelaufen ist und die Unternehmen zuversichtlich sind, den Ausstoss zügig weiter hochschrauben zu können. Im kommenden Jahr sollen es dann bis zu 3 Mrd. Impfdosen sein, je nach Produktmix. Die Amerikaner rechtfertigen den Ausbau damit, dass sie positives Feedback von Regierungen erhalten hätten. Die mRNA-Technologie macht weniger Probleme und erlaubt es, rasch modifizierte, an Virusvarianten angepasste Produkte zu lancieren. Ausserdem legten neueste Studien einen schwindenden Impfschutz ab etwa einem Jahr nahe. Erneuerungsimpfungen dürften also jahrelang für hohe Verkäufe sorgen. Die Aktien von Lonza und Moderna sollten heute positiv reagieren. Lonza befinden sich seit Mitte Juli vergangenen Jahres in einem Seitwärtstrend. Die heutige Ankündigung könnte sie auf die nächste Stufe heben.