Lonza erstellt weitere Produktionsanlage für Moderna

(Reuters) Der Schweizer Pharma-Auftragshersteller Lonza (LONN 591.80 +0.65%) und der US-Biotechnologiekonzern Moderna (MRNA 184.66 -0.19%) erweitern ihre Zusammenarbeit beim Covid-19-Impfstoff erneut. Lonza wird in seinem Werk im niederländischen Geleen eine neue Produktionslinie für den Wirkstoff des Moderna-Vakzins bauen, teilten die beiden Unternehmen am Mittwoch mit. Dort soll pro Jahr Wirkstoff für bis zu 300 Mio. Dosen produziert werden. In Betrieb gehen soll die Anlage voraussichtlich Ende 2021. Lonza produziert den Wirkstoff für den Moderna-Impfstoff bereits am Schweizer Standort Visp und in Portsmouth in den USA.