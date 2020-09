Lonza schreitet bei LSI-Verkauf voran

(AWP/RB) Der Pharmazulieferer Lonza (LONN 568.6 -0.32%) startet Insidern zufolge den Verkaufsprozess für sein Geschäft mit Spezialchemikalien. Es werde erwartet, dass die mit der Transaktion betraute UBS (UBSG 10.325 1.98%) im Oktober Informationsunterlagen zur Sparte Lonza Specialty Ingredients (LSI) an potenzielle Interessenten wie Lanxess (LXS 49.23 -1.28%) oder Clariant (CLN 18.18 -0.08%) sowie Finanzinvestoren schicken werde, sagten mehrere mit der Transaktion vertraute Personen der Nachrichtenagentur Reuters.

LSI könnte demnach in einem Deal mit 3 bis 3,5 Mrd. Fr. bewertet werden, entsprechend dem Zehn- bis Zwölffachen des operativen Ergebnisses (EBITDA). Bei Lonza sagte dazu auf Anfrage von AWP eine Sprecherin, dass die Absicht des Verkaufs schon länger bekannt sei, dass nun aber Gespräche mit potentiellen Käufern aufgenommen worden seien. Mehr Informationen zur beabsichtigten Devestition gebe es am Investorentag am 15. Oktober.

Der Anlass werde aber auf das in der Sparte LPBN zusammengefasste Geschäft mit pharmazeutischen Wirkstoffen und Ernährungszusatzstoffen fokussiert sein. Teilnehmer könnten aber Fragen zum Stand der Dinge insgesamt stellen, präzisierte Sprecherin Sanna Fowler auf Nachfrage der «Finanz und Wirtschaft».

Lonza will sich auf seine Stellung als Produktionspartner für Pharma- und Biotech-Unternehmen konzentrieren und hat LSI im Juli ins Schaufenster gestellt. Der Bereich, der Farben, Hygiene- und Körperpflegeprodukte, aber auch Chemikalien zur Holzbehandlung und zum Korrosionsschutz in der Öl- und Gasindustrie herstellt, kämpft mit schrumpfenden Umsätzen und hinkt bei der Rentabilität hinterher.

Lonza hatte 2017 das Pharma-Geschäft durch die Übernahme des amerikanischen Arzneimittelkapsel-Herstellers Capsugel für 5,5 Mrd. $ ausgebaut. Nicht zum Kerngeschäft gehörende Geschäfte wie etwa der Bereich Wasseraufbereitung hingegen wurden abgestossen.