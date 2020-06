Lonza findet neuen CEO

Der neue CEO Pierre-Alain Ruffieux wechselt vom weltgrössten Biotech-Produzenten Roche zum grössten Auftragsfertiger für biotechnologisch hergestellte Medikamente Lonza. Diese holt sich damit einen profunden Kenner der technischen Herausforderungen im Pharmageschäft. Das hatte CEO ad interim und VR-Präsident Albert Baehny so angekündigt. Dennoch wird die Arbeit bei Lonza anders sein als bei Roche, wo Ruffieux für nur einen «Kunden» hat produzieren müssen. Nun werden es Dutzende sein, jeder mit seinen spezifischen Wünschen. Ausserdem verfügt Lonza über weitere Geschäfte, über deren Zukunft demnächst entschieden wird. Ruffieux muss nun zeigen, dass er diese unternehmerische Herausforderung zu meistern weiss. Er übernimmt die Führung eines Unternehmens, das zuletzt sehr gut unterwegs und ein gefragter Kooperationspartner in der Coronakrise war. Die Ausgangslage ist also bestens.

