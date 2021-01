Lonza verabschiedet sich aus einer Nische

Lonza schärft ihren Fokus. Dieser Tage könnte sie den Verkauf der Chemiesparte LSI bekanntgeben. Damit würde sie eine Pharmaauftragsfertigerin mit einem kleinen Bereich Consumer Health und Nahrungsmittelzusätzen. Nun kommt die Nachricht des Verkaufs zweier Werke im Bereich kleine Moleküle noch vorher. Er ist deutlich kleiner als Biologics, also die Herstellung von Antikörpern. Bei Small Molecules will sich Lonza auf solide orale Darreichungsformen konzentrieren. Sie investiert daher an den US-Standorten Bend und Tampa 85 Mio. Fr., um die Kapazität bei Pillen und Kapseln in den nächsten zwei Jahren um 15% auszuweiten. Zugleich zieht sie sich nun aus dem Nischengeschäft mit Darreichungsformen für fettlösliche Wirkstoffe zurück. Sie stutzt damit das Geschäft der 2017 erworbenen Capsugel zurecht. Ein Verkaufspreis wurde nicht genannt. Die zwei Werke mit ihren 390 Mitarbeitern dürften aber etwa 60 bis 80 Mio. Fr. Umsatz generieren. Das sollte Lonza einen Betrag in die Kasse spülen, der zu den 3 bis 4 Mrd. Fr. kommt, die aus dem LSI-Verkauf zu erwarten sind. Lonza sind zwar teuer, sind aber immer noch einen Kauf wert. Das Management unter dem neuen CEO wird weiter an den Schräubchen drehen, das Unternehmen hat ausgezeichnete Wachstumsaussichten.