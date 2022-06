Lonza produziert für Pierre Fabre

(AWP) Der Pharmazulieferer Lonza (LONN 511.40 +1.83%) kooperiert mit der französischen Pierre Fabre bei der Herstellung von dessen Arzneimittelkandidaten W0180. Der monoklonale Antikörper wird derzeit für den Einsatz gegen verschiedene solide Tumore erforscht.

Wie Pierre Fabre am Mittwoch mitteilte, wird Lonza das Mittel an seinem Standort in Stein AG produzieren. Finanzielle Details der Vereinbarung wurden nicht genannt.