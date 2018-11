Lonza regelt Vertriebsvereinbarung neu

(AWP) Der Feinchemikalienhersteller und Pharmazulieferer Lonza (LONN 307.6 1.72%) und der französische Biopharmazulieferer Sartorius Stedim Biotech (SSB) haben eine im Jahr 2012 unterzeichnete Vereinbarung in gewissen Punkten angepasst. Aus einer exklusiven Vertriebsvereinbarung von Lonza-Produkten durch SSB wird eine nicht-exklusive.

Bislang hielt SSB exklusive Vertriebs- und Marketingrechte für gewisse von Lonza für die Biopharma-Branche entwickelte und hergestellte Medien- und Puffer-Produkte. Die Umsätze der forschungsbasierten Produkte seien derweil in den Büchern von Lonza festgehalten worden. In Zukunft werde SSB die Lonza-Produkte auf nicht-exklusiver Basis als Teil eines umfangreichen Produktportfolios vertreiben.

Lonza Pharma & Biotech nehme derweil den Vertrieb und das Marketing sämtlicher Medien-Produkte in ihren Einflussbereich auf. Man werde auch künftig zusammenarbeiten, um den Kunden massgeschneiderte Lösungen verkaufen zu können, wird der operative Chef von Lonza Pharma & Biotech, Marc Funk, in der Mitteilung zitiert. Die angepasste Vereinbarung gebe beiden Partnern in einem dynamischen Markt mehr strategische Flexibilität, ergänzte SSB-Geschäftsleitungsmitglied Reinhard Vogt.

