Lonza stellt für AstraZeneca möglichen Covid-19-Wirkstoff her

Lonza, der weltweit grösste Pharmaauftragsfertiger, wurde mit mehr als hundert Anfragen zur Produktion von Coronaimpfstoffen und -medikamenten überflutet. Aus Kapazitätsgründen konnte sie nur einen Teil davon weiterverfolgen. Zwei bis drei seien weit fortgeschritten und ebenso bedeutend wie die bereits bekannt gewordene Zusammenarbeit mit Moderna für einen Impfstoff, hatte VR-Präsident und Interims-CEO Albert Baehny Ende Juli zur «Finanz und Wirtschaft» gesagt. Es ist davon auszugehen, dass der heute bekannt gegebene Deal mit AstraZeneca eines dieser wichtigen Projekte ist. Coronamedikamente, meistens Antikörper respektive Kombinationen von zwei oder mehr Antikörpern, wurden bisher weniger beachtet als Impfstoffe. Sie dürften am Ende aber gleich wichtig sein. Einerseits, weil sich nicht alle Menschen impfen lassen wollen. Andererseits, weil sich auch geimpfte Personen sehr wahrscheinlich anstecken können. Für Lonza ist die Zusammenarbeit mit AstraZeneca also Good News. An der Börse dürfte die Reaktion aber nicht überwältigend ausfallen.