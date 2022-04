Lonza und Geberit

Heute können wir überall lesen, welche Aktie in der vergangenen Woche am meisten gestiegen ist und welche heute am meisten enttäuscht. Es wird aber nie erwähnt, wie es den früheren Wochengewinnern in der Zwischenzeit ergangen ist. Wir Menschen haben es gern einfach. Aber die Preisbildungsmechanismen an der Börse sind nun einmal komplexer, als uns lieb ist.