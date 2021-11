Lonza kauft in neuem Hightech-Bereich zu

Lonza erachtet die Exosome als ein «wichtiges Werkzeug im medizinischen Werkzeugkasten», schreibt Sprecherin Martina Ribar Hestericová auf Anfrage. Zusammen mit Lipid-Nanopartikeln, die etwa zum Transport von Modernas mRNA-Impfstoff verwendet werden, oder Vektorviren, die vor allem bei Gentherapien zum Einsatz kommen, könnten Exosome in Zukunft eine Reihe von spezialisierten Therapien ermöglichen. Die 30 bis 90 Nanometer grossen Exosome verfügen über eine Hülle und können mit einer Fracht beladen werden. Diese kann aus Proteinen, mRNA oder DNA bestehen. Exosome verfügen über einzigartige biochemische Eigenschaften auf ihrer Oberfläche. «Diese Oberflächenmarker können mit Postleitzahlen verglichen werden, die eine präzise Lieferung an bestimmte Zellen ermöglichen», erklärt Ribar Hestericová. Körperzellen produzieren sie und tauschen sie aus, um spezifische biologische Funktionen auszuführen. Exosome sind komplizierter herzustellen als die synthetischen Lipid-Nanopartikel, da sie aus Zellen gewonnen werden müssen. Gemäss Ribar Hestericová sind Exosome ein schnell wachsender Markt. Stand Juli befanden sich demnach zwei Entwicklungsprogramme in der Phase II und sieben in der Phase I, alle anderen in früheren Stadien. Insgesamt arbeiteten etwa 25 Unternehmen an dieser Technologie. (RB)