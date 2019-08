L’Oréal will Aktien zurückkaufen

L’Oréal ist wegen einer nachlassenden Nachfrage in den USA im zweiten Quartal weniger stark gewachsen als erwartet. Der französische Kosmetikkonzern, an dem Nestlé (NESN 105.7 0.53%) 23% hält, verzeichnete einen Umsatzanstieg von 9,8% auf 7,26 Mrd. €. Die Aktien verloren am Mittwochvormitag rund 4%.

Zudem kündigte der Kosmetikriese an, im zweiten Halbjahr eigene Aktien im Volumen von bis zu 750 Mio. € zurückkaufen zu wollen. Die erworbenen Titel sollen dann eingezogen werden. Nestlé wollte sich gegenüber «Finanz und Wirtschaft» nicht dazu äussern, ob sie sich am Rückkaufprogramm beteiligt oder nicht.

Eine wichtige Kennzahl für die Branche, der Umsatz auf vergleichbarer Verkaufsfläche, legte 6,8% zu. Analysten hatten ein Plus von 7,4% vorausgesagt. Während die Nachfrage nach Kosmetika von L’Oréal in Asien, insbesondere China, weiterhin hoch sei, ist der Umsatz in Nordamerika gesunken.