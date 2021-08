Lucian Grainge: Der an die Richtigen glaubt

Die Universal Music Group (UMG) vertritt Musikgrössen wie Taylor Swift, Kanye West und Justin Bieber und beherrscht knapp ein Drittel des weltweiten Musikmarkts. Universal soll noch diesen September an die Börse in Amsterdam kommen und wird mit knapp 40 Mrd. $ bewertet. Vor wenigen Jahren war all das noch undenkbar, denn das Geschäftsmodell Musik per se stand auf der Kippe. Der heute 61-jährige CEO von Universal, Lucian Grainge, hat aus dem kränkelnden Riesen ein Unternehmen für das 21. Jahrhundert gebaut.

Angeschlagene Musikindustrie

Schwindender CD-Verkauf und Online-Piraterie setzten in den 2000er-Jahren der Musikindustrie massiv zu. Unter Grainges Vorgänger Doug Morris galt UMG als schwerfällig und wenig profitabel. Die französische Mutter Vivendi bekam 2013 ein Angebot für 8,5 Mrd. $, um den Musikkonzern mit operativem Sitz in Los Angeles zu Geld zu machen – und schlug das jedoch aus. In weiser Voraussicht?