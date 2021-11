Lufthansa fliegt aus der Verlustzone

(Reuters) Die Lufthansa hat dank einer Erholung bei Passagierflügen und dem Boom in der Luftfracht erstmals in der Corona-Krise wieder einen operativen Gewinn erzielt. Das bereinigte Betriebsergebnis belief sich im dritten Quartal auf 17 Mio. € nach 1,26 Mrd. € Verlust im Vorjahreszeitraum, wie die Lufthansa am Mittwoch mitteilte. Das Unternehmen übertraf damit die Erwartung von Analysten https://investor-relations.lufthansagroup.com/fileadmin/downloads/en/financial-reports/consensus/LH-final-consensus-Q3-2021.pdf, die im Schnitt ein Minus von 33 Mio. € prognostiziert hatten. Ohne die hohen Kosten für Programme zum Personalabbau erzielte der Konzern einen operativen Gewinn von 272 Mio. € . «Mit der steigenden Nachfrage bei Geschäftsreisen und einem Rekordergebnis von Lufthansa Cargo konnten wir einen weiteren Meilenstein auf unserem Weg aus der Krise meistern: die Rückkehr in die schwarzen Zahlen», erklärte Lufthansa (LHA 6.20 +5.05%)-Chef Carsten Spohr.

In den Sommermonaten erholte sich der Luftverkehr in Europa dank schwindender Corona-Reisebeschränkungen spürbar, sodass die Tochter Eurowings überraschend einen Betriebsgewinn von 108 Mio. € erzielte. Die Netzwerk-Airlines machten wegen des schwachen Langstreckengeschäfts noch 450 Mio. € Betriebsverlust. Die Frachttochter Lufthansa-Cargo ist dagegen auf Rekordkurs zu mehr als einer Mrd. € Betriebsgewinn im Jahr. Die Nachfrage nach Luftfracht ist wegen der Engpässe bei Seefracht und Störungen globaler Lieferketten hoch, die Frachtpreise stiegen.

Lufthansa sieht sich im Steigflug

Die Luftfahrt, die mit am härtesten von der Pandemie getroffen wurde, hat das Schlimmste überstanden. Auch Europas führender Billigflieger Ryanair und Air France (AF 4.20 -0.5%) KLM schrieben erstmals nach anderthalb Jahren wieder schwarze Zahlen. Ryanair schaffte sogar einen Nettogewinn, während Lufthansa unter dem Strich 72 Mio. € Verlust machte. Die Airlines der Lufthansa-Gruppe, zu der Eurowings, Swiss, Austrian und Brussels Airlines gehören, beförderten von Juli bis September 19,6 Mio. Passagiere. Das entsprach knapp der Hälfte des Vorkrisenniveaus. Der Umsatz war mit 5,2 Mrd. € fast doppelt so hoch wie vor Jahresfrist.

Ab jetzt soll sich das Geschäft nach Einschätzung der Lufthansa immer weiter verbessern. Die Neubuchungen hätten schon im September rund 80% des Vorkrisenniveaus erreicht, so auch auf Transatlantikrouten. Denn ab dem 8. November lassen die USA Reisende mit Covid-Impfung wieder ins Land. Trotzdem begrenzt die Lufthansa das Angebot im vierten Quartal noch auf rund 60% des Vorkrisenniveaus, sodass aufs Jahr gesehen nur 40% der Kapazitäten von vor der Corona-Krise erreicht werden. Im kommenden Jahr soll diese auf 80% ab Sommer steigen, sodass im Gesamtjahr 2022 mehr als 70% der Sitzplatzkapazität von 2019 angeboten werden. Bei steigendem Umsatz soll sich 2021 der operative Verlust gegenüber dem Rekordwert von 5,5 Mrd. € 2020 halbieren.

Noch Personalüberhang von 3000 Beschäftigten

Die Lufthansa kommt mit dem Personalabbau in Deutschland und dauerhaften Kostensenkungen voran, denn die Beschäftigten nehmen Abfindungen und Altersteilzeit stärker an als erwartet. In diesem Jahr haben 4000 Arbeitskräfte das Unternehmen schon verlassen, 3000 weitere haben entsprechende Vereinbarungen getroffen. Es gebe damit noch einen Personalüberhang von rechnerisch bis zu 3000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in Deutschland, erklärte die Airline. Zuletzt zählte Europas grösste Airline-Gruppe noch 107.000 Beschäftigte, vor der Corona-Krise waren es knapp 140.000. Mittlerweile seien die jährlichen Kosten um dauerhaft 2,5 Mrd. € gesenkt, angepeilt werden 3,5 Mrd.

Das zweite Quartal in Folge verbrannte die Lufthansa kein Geld mehr, sondern erzielte 13 Mio. € Barmittel. Der MDax-Konzern kann nach der Kapitalerhöhung im Oktober bald ohne die milliardenschwere Staatshilfe auskommen, ohne die er pleite gegangen wäre. Die Lufthansa musste mit neun Mrd. € Finanzhilfen von Deutschland, der Schweiz, Österreich und Belgien in der Corona-Krise gestützt werden. Der deutsche Staat sprang als Grossaktionär ein. Die Lufthansa brauchte aber nur einen Teil des Geldes. Bis Jahresende und damit schneller als erwartet will Finanzchef Remco Steenbergen die deutsche Staatshilfe tilgen. Die Lufthansa könne sich jetzt auf die Vorbereitung möglicher Verkäufe von Tochterunternehmen konzentrieren, erklärte der Finanzvorstand.

Swiss schreibt im dritten Quartal einen kleinen Gewinn

Die Fluggesellschaft Swiss steckt im Jahr 2021 nach neun Monaten noch immer tief in den roten Zahlen. Allerdings hat sich die Lage für die Lufthansa-Tochter im Vergleich zum ersten Halbjahr deutlich entspannt. Im dritten Quartal erzielte sie operativ gar einen kleinen Gewinn.

Nachdem die Swiss im Winter wegen erneuter Coronaeinschränkungen beim Reisen äusserst verhalten ins Jahr gestartet war, hat sich die Geschäftslage im weiteren Jahresverlauf stetig verbessert. Bereits im Frühjahr habe eine leichte Nachfrageerholung eingesetzt, die sich in den Sommermonaten noch verstärkte, schreibt die Swiss am Mittwoch in einem Communiqué.

Im dritten Quartal nahm die Reisetätigkeit weiter signifikant zu: Im Juli verzeichnete die Swiss einen Passagierzuwachs von 88%, im August von 124% und im September hat sich die Passagierzahl gegenüber dem Vorjahr sogar verdreifacht. Die Vergleichszahlen sind allerdings sehr niedrig, weil die Schweiz und die Welt vor einem Jahr vor einer weiteren, schweren Coronawelle standen.

Wachstum und Gewinn im Q3

Die Lust der Schweizerinnen und Schweizer nach Strandferien im Herbst schlug positiv auf die Ergebnisse der Swiss durch. Im saisonal traditionell starken dritten Quartal kletterte der Umsatz der Swiss um 91% auf 707,8 Mio. Fr. in die Höhe. Und operativ resultierte gar ein kleiner Gewinn von 6,7 Mio.

Es ist das erste positive Betriebsergebnis für die Swiss seit Ausbruch der Coronakrise. In den Sommermonaten sei es gelungen, die erhöhte Kapazität am Markt abzusetzen und die Kosten weiter zu senken, wird Finanzchef Markus Binkert in der Mitteilung zitiert. Zugleich blieb die Frachtnachfrage sehr stark.

Die Swiss baute im Sommer ihr Angebot für Flugpassagiere auf 55% der Kapazität aus der Vor-Corona-Zeit aus. Gleichzeitig seien die Massnahmen des Restrukturierungsprogramms «reach» eingeleitet worden. So wurde etwa die Langstreckenflotte verkleinert und fünf Airbus (AIR 109.26 -1.33%) A330 Maschinen temporär in den Langzeitparkmodus überführt. Und auch die Verkleinerung der Kurzstreckenflotte habe man an die Hand genommen.

Mit dem «reach»-Programm will die Swiss dauerhaft rund 500 Mio. Fr. einsparen. Von der niedrigen Kostenbasis verspricht sich Swiss-Chef Dieter Vranckx mehr Flexibilität bei der Ertragssteuerung. Und zudem werde die Swiss voraussichtlich nicht mehr als die Hälfte ihres Bankenkredits von 1,5 Mrd. Fr. in Anspruch nehmen und diesen vor Ablauf der Laufzeit zurückzahlen.

Weiter Weg der Erholung

Der Weg zurück zu Normalität im Flugverkehr ist aber noch weit. In den ersten neun Monaten beförderte die Swiss 3,7 Mio. Passagiere. Das sind 15% weniger als im Vorjahr. Ebenso stark sank die Zahl der durchgeführten Flüge.

Der Umsatz der Swiss fiel in den Monaten Januar bis September um 11% auf 1,37 Mrd. Fr. zurück. Das ist immer noch deutlich weniger als vor der Coronakrise 2019, als sie in derselben Periode einen Umsatz von gut 4 Mrd. eingeflogen hatte.

Auf operativer Ebene verblieb nach neun Monaten ein betrieblicher Verlust von 391 Mio. Fr. nach 415 Mio. im vergangenen Jahr.

Auch im Gesamtjahr 2021 rechnet Finanzchef Binkert mit einem «beträchtlichen Verlust». Im laufenden vierten Quartal werde es für die Swiss saisonbedingt nicht möglich sein, an die positiven Zahlen des dritten Jahresabschnitts anzuknüpfen, gibt er zu bedenken.

Viel verspricht sich die Fluggesellschaft von der angekündigten Öffnung des Reisemarkts USA. «Wir gehen davon aus, dass wir unser Angebot im kommenden Jahr auf mindestens 70% von vor der Krise erhöhen können», ist Binkert optimistisch.