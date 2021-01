Lufthansa fliegt mit gestutzten Flügeln

Der Kranich ist flügellahm geworden. Nachdem vergangenen November die Hoffnung auf baldige Impfungen den Lufthansa-Aktien etwas Schub verliehen hat, scheint die Erholung dieser Tage bereits vorbei zu sein. ­Virusmutation, neue Lockdowns, Reisebeschränkungen, reduzierte Flugpläne: Corona hat noch nicht genug. Und lässt es die Airlinebranche spüren.

Für das stolze Traditionsunternehmen ist die Pandemie, wie für die gesamte Branche, eine Krise historischen Ausmasses. Um ihr Überleben zu sichern, hat sich der deutsche Staat via Kapitalspritze mit 20% an Lufthansa beteiligt. Das war Ende Juni 2020. Nun warten Investoren darauf, Mitte März mit dem Jahresergebnis das gesamte Ausmass der Misere zu erfahren. Analysten rechnen im Schnitt mit fast 7 Mrd. € Verlust. Wie lange es dauert, bis das Geschäft wieder abhebt, wagt niemand so recht einzuschätzen.

Eine Restrukturierung light

Je unklarer die Zukunft, umso lauter der Ruf nach mutigen Schritten. Der zweitgrösste Aktionär, Heinz-Hermann Thiele, der mehr als 12% an Lufthansa hält, hatte bereits Mitte 2020 harte Einschnitte gefordert und die Töchter LSG Group (Catering) und Lufthansa Technik als mögliche Verkaufsobjekte zur Diskussion gestellt. Bisher abgestossen hat der Konzern einzig das Europageschäft von LSG Group, das aber schon vor Ausbruch der Pandemie im Dezember 2019 an die Weltmarkt­führerin Gategroup ging.