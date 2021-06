Lufthansa gleist Kapitalerhöhung auf

(AWP) Die Lufthansa nimmt eine Kapitalerhöhung in Angriff und umwirbt Investoren dafür mit neuen Spar- und Gewinnzielen. Zur Vorbereitung einer Kapitalerhöhung seien vier Banken mandatiert worden, erklärte die Fluggesellschaft am Montag per Pflichtmitteilung. «Vorstand und Aufsichtsrat haben noch keine Entscheidung über Umfang und Zeitpunkt einer möglichen Kapitalerhöhung getroffen», hiess es weiter. Die Airline hatte bereits im Mai einen solchen Schritt angekündigt. Bis 2024 will das Unternehmen eine operative Rendite von mindestens 8% des Umsatzes erzielen. Dazu sollen die Kosten bis 2024 um rund 3,5 Mrd. € im Vergleich zu 2019 sinken.

Die Fluggesellschaft war durch die Coronakrise in Existenznot geraten und musste mit einem Finanzrahmen von 9 Mrd. € von Deutschland und ihren anderen Sitzländern gestützt werden. Sobald der Zugang zum Kapitalmarkt wieder möglich war, besorgte sich das Unternehmen über Anleihen Geld, um möglichst schnell die staatliche Hilfe zurückzuzahlen. Die Aktionäre hatten auf der Hauptversammlung im Mai der Lufthansa grünes Licht gegeben, bis zu 5,5 Mrd. € frisches Kapital aufzunehmen. Nach früheren Reuters-Informationen will sich die Lufthansa bald mindestens 3 Mrd. € besorgen, um die stille Einlage des Bundes zu tilgen.

Der mit 20% an der Lufthansa beteiligte staatliche Wirtschaftsstabilisierungsfond wird voraussichtlich bei der Kapitalerhöhung mitziehen, allerdings ohne dafür zusätzliches Geld des Steuerzahlers auszugeben.

Auf Deutschland entfielen insgesamt 6,8 Mrd. € der staatlichen Rettungspakete für die Lufthansa (LHA 10.33 -0.86%). Davon hat die Airline-Gruppe erst gut 2 Mrd. € in Anspruch genommen und das zur Hälfte mit dem Geld aus neuen Anleihen schon wieder getilgt, sodass die Lufthansa dem Staat derzeit rund 1 Mrd. € schuldet. Sollte eine Kapitalerhöhung um 3 Mrd. € gelingen, könnte diese Summe schon früher als bisher geplant zurückgezahlt werden. Der Staat müsste dann sein Aktienpaket, für das er rund 300 Mio. € zahlte, bald verkaufen.

Die Lufthansa könnte sich damit von Auflagen befreien, die sie im Gegenzug für staatliche Hilfe einhalten muss: das Verbot, Dividende an Aktionäre zu zahlen oder Zinsen an Anleihebesitzer sowie Bonuszahlungen an Führungskräfte. Auch könnte sie wieder früher als gedacht an Übernahmen denken. Bisher war geplant, die Staatshilfe erst 2023 zu tilgen. Geld soll auch durch den Verkauf des internationalen Caterings, die Finanztochter Airplus und einen Teil von Lufthansa Technik hereinkommen.

Personalreduktion geht weiter

Der MDax-Konzern kündigte zugleich ein Gewinnziel für 2024 an, wenn die Luftfahrt nach Brancheneinschätzung das Vorkrisenniveau wieder erreicht. Die bereinigte operative Marge soll dann mindestens 8% vom Umsatz erreichen, die Kapitalrendite mindestens 10%. Damit unterstreicht das Management, dass es fest von einer Erholung des in der Pandemie weitgehend eingebrochenen Geschäfts ausgeht. Das Wiederanlaufen des Reiseverkehrs weltweit habe die Buchungen in den vergangenen Wochen stark steigen lassen, sodass im zweiten Quartal wieder Geld hereinkommt. Durchschnittlich werde eine Angebotskapazität von 40% im Gesamtjahr erreicht, wie schon in Aussicht gestellt.

Um profitabel zu werden, muss die Lufthansa die Kosten stark senken. Die Airline-Gruppe will sich dafür noch stärker umbauen, was mit weiterem Personalabbau einhergeht. Gut die Hälfte der 3,5 Mrd. € Kostensenkung sollen durch niedrigere Personalkosten erreicht werden. Davon sei etwa die Hälfte durch die Trennung von fast 26’000 Mitarbeitern seit Ausbruch der Krise schon erreicht. In Deutschland soll die Beschäftigtenzahl um weitere 10’000 sinken, wie bereits angekündigt, sodass insgesamt noch rund 100’000 Mitarbeiter bleiben.

Swiss begrenzt Abbau

Die Kündigungswelle bei der Lufthansa-Tochter Swiss wird weniger umfangreich als befürchtet. Die Schweizer Fluggesellschaft spricht 550 Kündigungen oder Änderungskündigungen aus. Anfang Mai war die Gesellschaft noch von 780 Kündigungen ausgegangen. Insgesamt werde die Swiss bis Ende Jahr rund 1700 Vollzeitstellen abgebaut haben, davon zwei Drittel über freiwillige Massnahmen und durch die natürliche Fluktuation. Die meisten Kündigungen treffen das Kabinenpersonal. Auch bei den Bodenabfertigungs- und Technikangestellten werden Leute entlassen. Keine Kündigungen werden dagegen bei den Piloten ausgesprochen. Diese verzichten dafür auf Lohn und müssen Pensenreduktionen hinnehmen.

Wegen des Nachfrageeinbruchs verkleinert die Swiss die Flotte um rund 15%. Auch bei der Zusammenarbeit mit Helvetic Airways tritt der Carrier auf die Bremse. «Wir beanspruchen vier Helvetic-Maschinen in diesem Sommer», sagte Swiss-Chef Dieter Vranckx in einer Telefonkonferenz. Das ist die Hälfte dessen, was die Swiss im Vertrag mit Helvetic vereinbart hat.

Insgesamt wolle die Fluggesellschaft mit den Sparmassnahmen rund 500 Mio. Fr. pro Jahr einsparen, sagte Vranckx. Damit werde der strukturell um ein Fünftel schrumpfenden Nachfrage entgegengewirkt, sagte Vranckx. Bis 2023 rechne die Swiss mit 80% des Verkehrsaufkommens von vor der Krise, sagte Vranckx. Wann dieses wieder vollständig erreicht werde, sei schwierig zu sagen.

Schwarze Zahlen ab 2023

Trotz des jüngsten Buchungsanstiegs im Hinblick auf die anstehende Feriensaison sei die Nachfrage im Hochsommer nur halb so hoch wie vor der Pandemie. Derzeit verbrenne die Airline immer noch Geld, aber weniger als 1,5 Mio. Fr. pro Tag. Die Gewinnzone wird für übernächstes Jahr angepeilt.

Bisher habe die Swiss die Hälfte der vom Bund garantierten Notkredite von 1,5 Mrd. Fr. gezogen. Gemäss der aktuellen Planung reiche das Geld aus, um einen schwierigen Winter zu überstehen, sagte Vranckx. Das Ziel sei, die Schulden so schnell wie möglich zurückzuzahlen.