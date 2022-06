Der Luftikus

Die Sommerferien nahen. Zwei Bankmanager haben jetzt schon frei: Asoka Wöhrmann und Stuart Kirk.

Wöhrmann war vor Kurzem noch Chef von DWS, der Fondstochter der Deutschen Bank. An deren Hauptsitz in Frankfurt ist Anfang Monat die Polizei aufgekreuzt. Das Ziel der Razzia: Beweise zu sammeln für die Greenwashing-Vorwürfe, die schon seit vergangenem Jahr gegen DWS erhoben werden.

Ich frage mich, welche derart brisanten und neuen Erkenntnisse die Behörden dabei gewonnen haben sollen. Es ist längst bekannt, dass DWS und viele Konkurrenten ihre Finanzprodukte als grüner verkaufen, als sie es sind. Dafür braucht es keine Hausdurchsuchungen, sondern einen Blick auf die Verkaufszahlen von nachhaltigen Fondsprodukten und dann zum Vergleich einen Blick in die noch nicht ganz so stark ergrünte Welt hinaus. Wenn bei der Razzia gefunden wurde, was entscheidend zu Wöhrmanns Rauswurf beitrug, hat das vermutlich wenig mit Greenwashing zu tun. Dann hätte Wöhrmann quasi grad noch seine Entlassung grün gewaschen.

Der zweite Bankmanager, der frühzeitig in die Sommerpause geschickt wurde, ist der Head of Responsible Investing von HSBC (HSBAl 5.19 -2.19%). Klimarisiken seien nichts, worüber Investoren sich Sorgen machen müssten, sagte Stuart Kirk an einer Konferenz der «Financial Times». «Wen kümmert’s, ob Miami sechs Meter unter Wasser ist in 100 Jahren. Amsterdam war für Jahrhunderte sechs Meter unter Wasser, und es ist ein wirklich schöner Ort. Wir werden damit umgehen können.»

Seine Rede fand in gewissen Kreisen Anklang, aber nicht beim CEO von HSBC, der Kirk zumindest vorübergehend suspendierte. Ich hoffe einfach, der CEO ist mindestens ebenso böse auf die Verantwortlichen für einen Brief, den die Bank an die texanischen Behörden schickte. Darin beteuert das Institut artig, dass ihm nichts ferner liegt als ein Boykott der in Texas mächtigen Öl- und Gasindustrie. Ein solcher würde zu einem Ende der Geschäftsbeziehungen mit dem Lone Star State führen und so sehr will man den Klimawandel dann doch nicht stoppen.

Aber zurück zu Kirk: «Kennen Sie die durchschnittliche Laufzeit eines Kredits von HSBC?», fragte er an der Konferenz rhetorisch in die Runde. «Sechs Jahre. Was im siebten Jahr mit dem Planeten passiert, ist für unser Kreditbuch irrelevant.»

Wer so denkt, kann mit kurzfristigen Investments vielleicht viel Geld verdienen. Ob die Freude lange währt, wage ich zu bezweifeln.