Der Luftikus

Im ersten Moment hatte ich fast Mitleid: «Da die Emittentin die Gelder langfristig an Projekte ausgereicht hat, war die Rückabwicklung nicht umsetzbar und die Gesellschaft musste aufgrund der Anordnung der BaFin Insolvenz anmelden.» So steht es in einem Brief an die Anleger der deutschen UDI-Gruppe, der unter anderem dem Portal Investmentcheck vorliegt.

Seither kommt beinahe täglich wieder eine Meldung von der BaFin zur Einstellung und Abwicklung eines der dreizehn Anlageprodukte mit der Bezeichnung UDI Energie Festzins. Leidtragende sind vor allem die Investoren. Denn als Gläubiger von Nachrangdarlehen stehen ihre Chancen schlecht, ihr Geld wiederzusehen.

In einem Schreiben von 2018 wirbt UDI mit bis zu 6,5% Zins für «profitable grüne Ökokraftwerke, regionale Wärmenetze und hochwertige Immobilien». Dass UDI nicht hält, was der Name verspricht, zeichnete sich schon länger ab. Vor zwei Jahren musste der Zins auf die Darlehen reduziert werden. Vergangenen Dezember teilte UDI mit, dass es bei Rückzahlungen zu Ausfällen kommen könne. Für die Gläubiger – mehrere tausend Privatanleger – stehen laut Investmentcheck bis zu 200 Mio. € auf der Kippe.

Nach dem Schocker im Brief dann der Strohhalm: Die Gläubiger sollen bis Ende nächster Woche einem Schuldenschnitt zustimmen. Der Restanspruch der Anleger beliefe sich auf einen Bruchteil ihres Geldes. Über 80% sollen laut Investmentcheck hingegen an die neu gegründete U 20 Prevent GmbH gehen – ihr Chef, Rainer Langnickel, ist seit wenigen Monaten zufällig auch Geschäftsführer von UDI.

Nun fluten Anwaltskanzleien die Internetportale mit Warnungen, das Angebot nicht anzunehmen und stattdessen zu verhandeln – mit ihrer Hilfe, versteht sich. Darin haben die Juristen Übung, denn UDI ist nicht die erste deutsche Gesellschaft, die Anlegern mit grünen Investitionen rote Zahlen bescherte.

Windreich, Prokon, die Göttinger Gruppe – sie alle agierten am kaum regulierten sogenannten grauen Kapitalmarkt. Für die Nachrangdarlehen müssen Emittenten zwar einen Prospekt veröffentlichen, es fand aber keine Substanzprüfung statt. Die Regulierung in dem Bereich ist damit etwa vergleichbar mit jener für sogenannt nachhaltige Finanzprodukte. Der Bundesgerichtshof hat nun die Rechtsprechung zu Nachrangdarlehen verschärft, und aufgrund dessen geht die BaFin jetzt gegen UDI vor.

Die Vorstellung, direkt in den Bau einer Solaranlage zu investieren, lockt Anleger. Davon hielt viele ein Prospekt mit hundertzwanzig Seiten Juristenlitanei nicht ab. Insbesondere, seit nachhaltig Investieren Mainstream geworden ist und seriöse Anlagemöglichkeiten teuer geworden sind.

Die Projektentwicklung ist riskant; in der «Pipeline» tummeln sich oft Vorhaben, für die noch keine Bewilligung vorliegt. So hört man etwa von einem erfahrenen Investor, der sich an einer Biogasanlage in Italien die Finger verbrannt hat. Zum Investitionszeitpunkt war die Anlage angeblich beinahe fertig gebaut, Cash kam dann aber beim Investor keines rein. Die Projekte liegen oft an abgelegenen Standorten. So fällt es weniger auf, wenn aus den Anlagen kein Strom, sondern vielleicht schwarzes Geld grün wieder rauskommt. «Grünes Geld, saubere Rendite», lautet ja auch der Slogan von UDI.