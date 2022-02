Der Luftikus

Ein neues Modewort geistert durch die Finanzbranche: woke. Es ist die Vergangenheitsform von «to wake», aufwachen, und bezeichnet im afroamerikanischen Kontext eine wachsame Haltung gegenüber jeglicher Form von Diskriminierung.

Woke Fonds böten sich als neue Produktreihe für nachhaltiges Investieren an. Doch der Begriff hat es schwer. Er ist schwammig und dient in rechtskonservativen Kreisen als Schimpfwort für akute Anfälle humorloser Political Correctness. Ich denke zum Beispiel an die Forderung, zwecks genderneutraler Sprache künftig nicht mehr von Müttern, sondern «gebärenden Körpern» zu reden. Nicht nur konservative, sondern auch einige progressive Köpfe schütteln sich ob solcher Ideen.