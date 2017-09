Luftschlösser im Technologiesektor?

Wer ein Hochhaus baut, wird sich aus den im Angebot stehenden Aufzügen nach Abwägen aller Vor- und Nachteile den mit dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis bestellen. Wer an der Börse gleichermassen vorgeht, wird die besten Aktien verpassen. Ein repräsentatives Beispiel bietet Amazon (AMZN 999.6 1.73%). Noch vor wenigen Wochen warnte ein Interview-Partner in «Finanz und Wirtschaft» vor dem US-Technologiewert wegen seines Kurs-Gewinn-Verhältnisses von 200. Das sei viel zu hoch. Ab welchem KGV wurde Amazon zu teuer? Ab 180, 150, 100 oder etwa schon bei 25?

Weder für Aktien noch für Sektoren oder regionale Märkte gibt es ein bestimmtes Verhältnis zwischen Kurs und Wert, das den Beschluss rechtfertigt, sich davon zu trennen oder zu investieren. Der Preis des eingangs erwähnten Lifts wird für eine Leistung bezahlt, die während einer im Voraus berechenbaren Zeit unter Einsatz eines spezifischen Wartungsaufwands den Zweck erfüllt. Im Laufe der Jahre verändert er sich im Prinzip nicht, ausser, wenn Massnahmen getroffen werden, die sein Erscheinungsbild erneuern. Irgendwann ist er amortisiert und wird entsorgt.

Unbestimmtes Verhältnis

Der Preis der Aktie wird hingegen für die Veränderung bezahlt, die in Zukunft ohne eigenes Dazutun erwartet wird. Das Unternehmen soll wachsen, zukunftsfähig sein in einer sich stetig wandelnden Welt. Die Aktie wird nie amortisiert. Über diese und noch ein paar andere Aspekte machen sich Hunderttausende Gedanken und teilen sie mit anderen, sei es im persönlichen Umkreis oder medial, bevor sie zu einem Entscheid gelangen. Es sind Gedanken, die in ihren Gehirnen ihren Anfang und ihr Ende nehmen, in einem durch mannigfaltige Schlaufen autonom ablaufenden Prozess, in dem Erlerntes und Erfahrenes miteinander verquickt werden und der teilweise durch unbewusste Assoziationen in Bahnen gelenkt wird, die gar nicht beabsichtigt waren.

Aktienkurse reflektieren mehrere Zukunftsszenarien, nicht nur eine vorgestellte bestimmte Zukunft, wie beispielsweise: Was mache ich mit dem Gewinn, was, wenn er nicht eintrifft? Wie wird sich das Unternehmen entwickeln? Wie wird sich die Welt entwickeln? Wie wird dieses Unternehmen in einer sich wandelnden Welt dastehen?

Teuer ist relativ

Das alles und vieles mehr hat mit Wirtschaft, Technik, Politik, Soziologie, dem eigenen Beruf und dem Alterungsprozess zu tun. Es geht um Kognition und die daraus entwickelte Konstruktion einer möglichen Zukunft. Somit ist der gesamte Entscheidungsprozess ein neuronaler Vorgang, der anders als der Kauf eines Lifts mit wenigen wirklich bekannten ökonomischen Daten arbeitet und viele Luftschlösser baut.

Hohe Bewertungen werden erst dann zu einem Problem, wenn sich Signale einstellen, die deutlich machen, dass sich die bisherige Verliererpartei – in Information Technology diejenige der Bären – erfolgreich zu einem Aufstand gegen das bisherige Regime der Bullen organisiert, um deren Luftschlösser durch die eigenen zu verdrängen.

Obwohl der Global Information Technology Sector seit März 2009 von knapp 31 auf rund 140 $ gestiegen ist, gibt es bis heute keine Signale eines erfolgverheissenden Aufstands der Bären gegen die Bullen. Das ist der Grund, warum aus meiner Sicht der teure Sektor teuer bleibt oder womöglich noch teurer wird.