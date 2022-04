LUKB bestätigt ihre Ziele

Die LUKB ist auf Kurs, die Gewinnziele für das laufende Geschäftsjahr zu erreichen – auch angesichts des sich eintrübenden Makroumfelds. Wobei die aktuellen Turbulenzen noch keine tiefen Spuren im Ergebnis für das erste Quartal hinterlassen haben. Das Hauptgeschäft mit Zinsen bzw. Hypotheken läuft weiterhin gut. Dass die Bank im in der Schweiz noch herrschenden Negativzinsumfeld einen rekordhohen Zinsüberschuss erzielen konnte, ist bemerkenswert. Der Rückgang im Handelsgeschäft war nach dem ausserordentlichen Vorjahr erwartet worden. Und dass sich die Einnahmen im Kommissions- und Dienstleistungsgeschäft weiterhin so dynamisch entwickeln, spricht für die gute strategische Aufstellung des Staatsinstituts: Es war die letzten Jahre damit beschäftigt, seine Ertragsbasis zu vergrössern. Dass es den Gewinn trotz rückläufigem Ertrag hat verbessern können, ist derweil nicht ungewöhnlich – insbesondere KB können die Gewinnentwicklung durch eine entsprechende Anpassung der Zuweisungen in die Reserven steuern. Es spricht also nichts dagegen, dass beim avisierten Jahresgewinn von 221 Mio. Fr. (praktisch wie im Vorjahr) eine Punktlandung gelingt – ausser, das Umfeld trübt sich wegen der Auswirkungen des Krieges in der Ukraine dramatisch ein. Die LUKB-Aktien haben im laufenden Jahr trotz unsicherem Börsenumfeld rund 6% zulegen können und rentieren mit fast 3%. Sie können jetzt ihre defensiven Qualitäten voll ausspielen. Sie sorgen für Stabilität im Portfolio und bleiben trotz ihrer für eine Regionalbank hohen Bewertung (KBV 1,2) kaufenswert.