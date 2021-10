LUKB legt in ersten neun Monaten deutlich zu

Die Luzerner Kantonalbank (LUKB) ist gewohnt solide unterwegs. In allen Geschäftsbereichen konnte der Ertrag gesteigert werden, wobei im Zinsgeschäft gewiss die erhöhte SNB-Freigrenze geholfen hat und auch die «sonstigen Erträge» dank Veräusserungen höher ausfielen, als zu erwarten war. Die Betriebseffizienz hat das Institut wie gewohnt im Griff, und trotz substanziellen Reservezuweisungen bewegt sich der Gewinn wiederum auf einem leicht höheren, komfortablen Niveau. Dass die Kundengelder auch organisch zulegen, zeugt von einem gesunden Kerngeschäft. Die Kantonalbank macht einiges besser als ihre Mitbewerber, was sich auch in ihrer anspruchsvolleren Bewertung spiegelt (Kurs-Buch-Verhältnis: 1,2). Kursdynamik ist von den LUKB-Aktien indes nicht zu erwarten, als Bond-Ersatz mit ansprechender Dividendenrendite (3%) eignen sie sich aber allemal.