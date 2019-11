LUKB verdient mehr

(AWP) Die Luzerner Kantonalbank (LUKN 415.5 0.48%) (LUKB) hat in den ersten neun Monaten 2019 Ertrag und Reingewinn gegenüber dem Vorjahr gesteigert. Für den Rest des Jahres zeigt sich das Management zuversichtlich und bestätigt die bisherigen Ziele. Der Geschäftsertrag stieg in der Berichtsperiode um 4,3% auf 376,1 Mio. Fr. Unter dem Strich verblieb ein um 3,2% höherer Konzerngewinn von 151,8 Mio. Fr., wie die LUKB am Dienstag mitteilte.

Steigerung im Kerngeschäft

In der wichtigsten Ertragssparte, dem Zinsengeschäft, lag der Nettoerfolg mit 263,1 Mio. Fr. um 5,5% über dem Vorjahrergebnis. Die Bank begründet den Anstieg folgendermassen: es sei gelungen, ein Geschäftsfeld aufzubauen, mit dem auch im anspruchsvollen Negativzinsumfeld Zusatzerträge erwirtschaften würden.

Unternehmenszahlen Erste drei Quartale, in Mio. Fr. 2018 2019 +/- in % Ertrag 360,7 376,1 +4,3 - Zinsen 249,5 263,1 +5,5 - Kommissionen 69,6 74,1 +6,4 - Handel 23,6 23,9 +1,2 - übriger 18,0 15,0 -16,3 Aufwand 172,3 178,4 +3,5 Gewinn 147,1 151,8 +3,2 Kosten/Ertrag in % 47,2 47,1 - Bilanz (in Mrd, Fr,) 31.12. 30.9. Bilanzsumme 38,8 41,0 +5,8 - Hypothekarforderungen 26,7 28,1 +5,1 Verwaltete Vermögen 28,7 30,6 +6,9 Kernkapitalquote (CET 1) in % 14,3 13,4 -

Noch stärker legte der Erfolg im Kommissions- und Dienstleistungsgeschäft zu, das einen Anstieg um 6,4% auf 74,1 Mio. Fr. verzeichnete. Auch im Handelsgeschäft verdiente die Bank mehr als im Vorjahreszeitraum. Der Erfolg nahm um 1,2% auf 23,9 Mio. Fr. zu. Lediglich beim übrigen ordentlichen Erfolg verzeichnete die Banken einen Rückgang von 16% auf 15 Mio. Fr.

Über dem Vorjahreswert lag mit 178,4 Mio. Fr. (+3,5%) der Geschäftsaufwand. Treiber für die Steigerung war unter anderem der Personalbestand, der im Rahmen der Strategie «[email protected]» um 2,4% auf 1’036 Vollzeitstellen anstieg und zu einer Steigerung des Personalaufwands um 2,7% auf 120,5 Mio. führte. Auch der Sachaufwand erhöhte sich (+5,5% auf 52,2 Mio. Fr.). Das Kosten-Aufwand-Verhältnis (Cost-Income-Ratio) lag aber nahezu unverändert bei 47,1% und blieb damit im Zielbereich von maximal 50%.

Schnelles Hypothekarwachstum

Die Bilanzsumme der LUKB belief sich per Ende September auf 41,0 Mrd. Fr., entsprechend einem Anstieg um 5,8% seit Ende 2018. Die Kundenausleihungen wuchsen dabei um 5,3% auf 32,3 Mrd. Fr. Der Hauptteil des Anstiegs ist auf das Hypothekargeschäft zurückzuführen, wo die LUKB weiterhin sehr schnell unterwegs ist: Das Wachstum der Hypothekarforderungen betrug in den ersten neun Monaten 5,1% auf 28,1 Mrd. Fr.

Per Ende September verwaltete das Institut Kundenvermögen im Umfang von 30,6 Mrd. Fr. Das sind knapp 2 Mrd. Fr. mehr als Ende 2018. Dabei weist die LUKB für die ersten neun Monaten insgesamt 640 Mio. Fr. an Nettoneugeld aus, das restliche Wachstum der Kundenvermögen ist durch die positive Performance begründet.

Konzerngewinn auf Vorjahreshöhe

«Unser Ergebnis nach drei Quartalen 2019 zeigt, dass wir auf Kurs sind und unverändert einen Jahresgewinn 2019 zwischen 199 und 205 Mio. Fr. anstreben», wird CEO Daniel Salzmann in der Mitteilung zitiert. Im Vorjahr hatte das Institut einen Jahresgewinn von 200,4 Mio. Fr. erzielt. Dies bedeute, dass die LUKB den im Vorjahr durch Veräusserungen von Beteiligungen erzielten Einmalgewinn von 7,6 Mio. Fr. im Jahr 2019 vollumfänglich aus dem ordentlichen Geschäft kompensieren könne.

Im weiteren sei er zuversichtlich, dass die Bank die langfristigen finanziellen Ziele der Strategieperiode 2016 bis 2020 erreichen werde, so Salzmann weiter.

