Lumx nimmt Aktien von der Börse

(AWP) Das Finanzunternehmen Lumx wird seine Aktien per 30. Juni 2020 von der Schweizer Börse Six nehmen. Der letzte Handelstag werde der 29. Juni sein, teilte die Gesellschaft am Donnerstagabend mit.

Die Anforderungen an ein börsenkotiertes Unternehmen seien mit hohen Kosten und administrativem Aufwand verbunden, und würden die Zeit des Managements beanspruchen, hiess es zur Begründung. Der derzeitige organisatorische und strategische Fokus würde dies nicht mehr rechtfertigen. Aus diesen Gründen habe man das Delisting beantragt und die Six habe den Antrag am 30. Januar genehmigt.

Man werde sich auf Wachstum und strategische Opportunitäten konzentrieren, hiess es weiter. Als vielversprechenste wird die Fintech-Sparte «Lumrisk» genannt.

Lumx, die bis 2017 unter dem Namen Gottex firmierte, schreibt seit mehreren Jahren rote Zahlen. Im ersten Halbjahr 2019 wurde bei einen Bruttoertrag von 4,5 Mio. $ ein Reinverlust in Höhe von 3,9 Mio. ausgewiesen. Im Dezember hatten die Aktionäre an einer Generalversammlung dem Verwaltungsrat die Ausgabe von 80 Mio. neuen Aktien genehmigt.