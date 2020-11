Luxusanbieter kämpfen um Online-Kunden

Richemonts Präsident Johann Rupert hat klare Vorstellungen, wie er die Zukunft des Uhren- und Schmuckherstellers sieht. «Wir wollen aktiv den Wandel vom Offline- zum Online-Geschäft prägen und nicht bloss zur Reaktion ­gezwungen sein», sagte Rupert am vergangenen Freitag an der Telefonkonferenz zu den Halbjahreszahlen des Konzerns. Kurz zuvor hatte Richemont bekanntgegeben, sich mit über 500 Mio. $ am britischen Online-Marktplatz Farfetch sowie einem Gemeinschaftsunternehmen mit Farfetch und Alibaba in China zu beteiligen. Einen ersten Schritt Richtung Online machte der Konzern vor zwei Jahren, als er die Plattform Yoox Net-A-Porter (YNAP) übernahm. Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel vollständig zu lesen.