Luzerner KB steigert Ertrag und Gewinn

Lesen Sie um ca. 16 Uhr die ausführliche Analyse.

Die Luzerner Kantonalbank hat vergangenes Jahr gut gearbeitet und in allen Bereichen zugelegt. Erstaunlich ist das Wachstum im Kernbereich, dem Zinsgeschäft. Das Hypothekenwachstum lag mit +8,9% deutlich über demjenigen des Marktes. Die Frage stellt sich, ob solche Wachstumsraten nicht erhöhte Risiken oder niedrigere Margen mit sich bringen. Zudem profitierte die Bank ebenfalls im Zinsgeschäft von deutlich niedrigeren Wertberichtigungen und Verlusten. Das Anlagegeschäft litt zwar unter einer schwachen Performance, zog aber deutlich Neugeld an. Vom guten Ergebnis sollen auch die Aktionäre profitieren. Die Bank will zum dritten Mal in Folge die Dividende erhöhen.