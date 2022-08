Luzerner KB will frisches Geld für Wachstum

Das Geschäft der Kantonalbanken ist wenig spektakulär. Hypothekenvergabe und Vermögensverwaltung stehen an der Tagesordnung. Wenn Wachstum, dann ist es bescheiden und beständig. Genau diese Beständigkeit macht das Geschäft und die Aktien der KB in unsicheren Zeiten attraktiv. So haben seit der Börsenbaisse und dem Start des Ukrainekrieges Anfang Jahr die Aktien der Luzerner Kantonalbank ihren Wert mehr als erhalten können. Die Dividende von 12.50 Fr. pro Titel (Rendite 3%) ist sicher und dürfte es auch in den kommenden Jahren sein.

Grundlage für diese Stabilität ist das Zinsgeschäft, also die Vergabe von Hypotheken und Krediten. Das Ausleihvolumen vergrösserte sich im ersten Semester um 2%, der Nettoerfolg um knapp 3% auf 192 Mio. Fr. Das auch in der Schweiz steigende Zinsniveau ist für KB positiv, doch LUKB-Finanzchef Marcel Hurschler schränkt ein: «Das Zinsergebnis dürfte im zweiten Halbjahr stagnieren, dank Absicherungsmassnahmen wird sich das kompensieren lassen.» Das Rekordergebnis des ersten Semesters werde man aber wahrscheinlich nicht erreichen, glaubt er.

Rekordgewinn gehalten

Unter dem Strich hat die Luzerner Staatsbank im ersten Semester nach Abzug von Reserven 110,9 Mio. Fr. verdient und damit praktisch gleich viel wie in der Vorperiode. Auch für das ganze Jahr stellt CEO Daniel Salzmann ein Ergebnis auf Vorjahreshöhe in Aussicht (2021: 221,4 Mio. Fr.). Damit befindet sich die Bank auf Kurs, um ihre strategischen Ziele bis 2025 zu erreichen. Bis dahin wollen die Luzerner kumuliert einen Gewinn von 1025 bis 1100 Mio. Fr. einfahren. Bis dato, also nach eineinhalb von fünf Jahren, hat man netto 367,3 Mio. Fr. verdient.