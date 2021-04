LVMH befeuert die Schweizer Luxusaktien

Die Lust an Luxus ist stärker zurück denn je. Mit einem rekordhohen Umsatz von 14 Mrd. € im ersten Quartal hat LVMH sämtliche Markterwartungen geschlagen. Sie hatten im Schnitt bei rund 12,7 Mrd. € gelegen. Der französische Luxusgigant, zu dem Marken wie Louis Vuitton, Christian Dior und Bulgari gehören, hat auch im Vergleich zum ersten Quartal des Vor-Corona-Jahres 2019 8% mehr umgesetzt. Gewinnzahlen werden auf Quartalsbasis nicht bekanntgegeben.

Von diesen Vorgaben profitieren heute auch die Schweizer Branchennachbarn Richemont und Swatch Group. Beide legen in einem leicht positiven Markt überdurchschnittlich zu. Die Titel von Richemont, die in gut einem Monat die Jahreszahlen 2020/21 publiziert, nähern sich gar dem Allzeithoch bei 99 Fr., das vor knapp drei Jahren erzielt wurde. Auch LVMH klettern am Mittwochmorgen auf den höchsten je erzielten Stand.

Gefragter Schmuck

Dass im Nachzug der Zahlen Richemont und Swatch Group gesucht sind, liegt hauptsächlich daran, dass bei LVMH der Bereich Uhren und Schmuck im ersten Quartal überdurchschnittlich gut abgeschnitten hat. Vor allem mit ihrer Parademarke Bulgari dürfte LVMH deutlich mehr Umsatz als im Vorjahr erzielt haben. Genaue Angaben machen Luxusunternehmen zu den einzelnen Marken nicht. Das Segment wuchs gegenüber dem Vorjahresquartal 35%. Mit Berücksichtigung des neu zugekauften US-Edeljuweliers Tiffany legte der Umsatz bei Uhren und Schmuck gar 138% zu.