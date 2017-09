Maag mag VAT

Rudolf Maag ist dieses Jahr ausgesprochen aktiv an der Börse. Der Investor, früherer Mehrheitsaktionär des Medizinaltechnikunternehmens Stratec, hat am Mittwoch nach Börsenschluss 10% am Vakuumventilhersteller VAT Group erworben. In den vergangenen Monaten hatte er neue Beteiligungen an Landis+Gyr, Idorsia und Galenica bekannt gegeben.

Verkäufer der VAT-Aktien ist Partners Group, die ihr Engagement weiter auf 13,1% reduziert. Über den Preis haben die beiden Parteien Stillschweigen vereinbart. Im Unterschied zu früheren Aktienplatzierungen sind VAT heute Donnerstag im Wert gestiegen.

Rudolf Maag hat viel Geld in die Hand genommen. Die Beteiligung ist zum aktuellen Kurs 425 Mio. Fr. wert – nach Straumann ist es das mit Abstand gewichtigste Engagement an der Börse. Insgesamt beträgt der Wert seiner Beteiligungen an kotierten Unternehmen mehr als 2 Mrd. Fr.