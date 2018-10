Märchenschloss

Es gibt schätzungsweise ein Dutzend Neu-Neuschwansteine: Fake-Schlösser, von Florida über Japan bis China. Das Original thront hoch über Füssen, im Allgäu. Ludwig II. von Bayern (1845–1886) hat sich mit diesem Bau als «Märchenkönig» unsterblich gemacht. Er war jedoch zugleich ein Modernisierer und bescherte seinen Untertanen eine zeitgemässe Infrastruktur. Die Münchner erhielten eine Kanalisation (noch 1873 war dort die Cholera ausgebrochen) und ein Polytechnikum, Eisenbahnlinien wurden gelegt. Ludwig förderte den Strukturwandel von der Landwirtschaft zur Industrie; in Augsburg nahm die Textilfabrikation ihren Aufschwung, in der Landeshauptstadt die Brauereien. Dieses Muster setzte sich nach dem Zweiten Weltkrieg fort. Die CSU, die seither die Landespolitik fast durchgängig bestimmt, hat Bayern zum ökonomischen Kraftort Deutschlands hochgezüchtet. Besonders Franz Josef Strauss, der das Land von 1978 bis 1988 regierte, war ein durchaus monarchischer Reformer im Geiste Ludwigs. Doch in den Landtagswahlen am 14. Oktober dürfte die Quasi-Staatspartei CSU von fast 48 auf etwa 35% schrumpfen. Nicht jedes Märchen endet so: «Und wenn sie nicht gestorben sind, regieren sie noch heute.»