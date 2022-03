Maggie und der «Falklands Factor»

Vor vierzig Jahren war Buenos Aires ein heisses Pflaster: Die Militärjunta – die so blöde und blutig regierte, wie es Uniformierte an der Macht unfehlbar tun – wurde der Unrast im Volk kaum noch Herr. Argentinien steckte (wann nicht?) in schweren wirtschaftlichen Nöten; die Leute litten unter der Austeritätspolitik.

So verfiel das Regime unter der Führung des Armeegenerals Leopoldo Galtieri auf die Glanzidee, inneren Druck nach aussen umzuleiten und dem aufmüpfigen Volk wenn nicht Brot, so doch Spiele zu geben: Argentiniens Streitkräfte würden die Islas Malvinas heimholen.

Argentinien erhebt seit jeher Anspruch auf den kahlen Archipel im Südatlantik, doch zum Verdruss der ganzen Nation unterstehen die Falkland Islands, ein nahezu vergessenes Überseeterritorium ohne besonderen wirtschaftlichen oder strategischen Wert, der Oberherrschaft des Vereinigten Königreichs.

Ende März 1982 wurde Argentinien von Massenprotesten erschüttert; Militär und Polizei hielten mit Mühe, Not und robusten Methoden Tausende in Schach, die vor dem Präsidentensitz Casa Rosada rebellierten. Für die Generäle und die Admiräle hiess das: wann, wenn nicht jetzt.

Am 1. April lief eine Flotte Richtung Malvinas/Falklands aus, was den Briten nicht verborgen blieb – sie hatten ja auch bereits argentinische Nadelstiche gegen die noch entlegenere Insel South Georgia festgestellt. Doch an eine regelrechte Invasion mochte in London niemand glauben. Das kommt einem heute bekannt vor. Davon abgesehen waren die wenigen britischen Kräfte, fast 13’000 km weit weg von zu Hause, für eine wirksame Verteidigung viel zu schwach.

Vor dem Hintergrund des Kalten Krieges

Galtieris Gamble ging auf. Aus dem Nest Port Stanley, dem einzigen und damit dem Hauptort der Inseln, war am 2. April über Nacht Puerto Argentino geworden, «La Albiceleste» flatterte im arktischen Wind, und Galtieri war vom Militärkopf zum Messias mutiert. Nur Tage nach den für das Regime äusserst bedrohlichen Unruhen trat er auf den Balkon der Casa Rosada und brachte eine riesige, vor Patriotismus delirierende Volksmenge auf der Plaza de Mayo mit martialischen Parolen schier zum Schäumen. Doch die Junta machte den gleichen Fehler wie zuvor Whitehall: An eine regelrechte Invasion mochte in Buenos Aires niemand glauben.

In 10, Downing Street sass mit Margaret Thatcher die willensstärkste Persönlichkeit seit Winston Churchill. Die Option, die wertlosen Eilande den Argentiniern grossherzig zu überlassen, erwog sie gar nicht erst: aus Prinzip, aus innenpolitischer Taktik (ihre Tory-Regierung wäre gestürzt) und aus aussenpolitischer Strategie. Es war die Zeit des Kalten Krieges, die Sowjets hatten sich eben erst Afghanistan geschnappt, und britische Rückgratlosigkeit hätte den Kreml in seiner (ebenso zeitlosen wie vermessenen) Annahme bestätigt, der Westen sei verweichlicht. Das kam für Thatcher nicht in Frage.

Den USA war diese Affäre lästig; schliesslich waren beide Konfliktparteien je auf ihre Weise Verbündete. Präsident Ronald Reagan, der am Containment, ja am Zurückdrängen der Sowjetunion arbeitete, kam der Konflikt ungelegen (heute würde Präsident Biden seine Kräfte auch lieber gegen China konzentrieren). Reagan schickte Aussenminister Alexander Haig auf Vermittlungstour, einen ehemaligen General – am Ende ergebnislos.

Mit Kaltschnäuzigkeit, Kriegsglück und Können

Schon am 5. April lief eine Task Force aus, gruppiert um die Flugzeugträger «Hermes» und «Invincible». Je weiter der Verband vorankam und je länger die Diplomatie auf der Stelle trat, desto ernster wurde die Lage. Die Briten hatte eine Verbotszone von 200 Meilen um die Falklands verhängt: Argentinische Flugzeuge und Schiff waren dort akut bedroht.

Am 2. Mai versenkte ein britisches U-Boot knapp ausserhalb dieses Perimeters den argentinischen Kreuzer «Admiral Belgrano». Ein Kriegsverbrechen? Schon im April hatte London die Junta wissen lassen – via die Schweizer Botschaft –, dass auch ausserhalb dieses Kreises angegriffen würde, sofern das Kriegskabinett eigene Kräfte in Gefahr sähe. Vor allem konnte sich London den Verlust eines Flugzeugträgers nicht leisten.

Damit war Galtieri gereizt und der Schlagabtausch lanciert. Den Briten machten die tüchtigen argentinischen Piloten zu schaffen. Das Expeditionskorps hatte Glück, dass der gegnerische Generalstab die Logistik vernachlässigt, seine Truppen auf den Malvinas schlecht aufgestellt und versorgt hatte – auch derlei besitzt Aktualität. Zudem waren Eliteeinheiten an der chilenischen Grenze gebunden, wo jederzeit ein Krieg mit dem herzhaft verfeindeten Nachbarn um das umstrittene Feuerland ausbrechen konnte.

Mit viel Fortüne – die Operation hatte durchaus etwas Hasardeurhaftes – errichteten die britischen Truppen ab dem 21. Mai Brückenköpfe. Danach war die Sache bald klar: Die Berufssoldaten der schottischen und der walisischen Regimenter, die Paras und die gefürchteten Gurkhas besiegten die zwar tapfer kämpfenden, doch zögerlich geführten argentinischen Wehrpflichtigen. Am 14. Juni flatterte wieder der Union Jack über Port Stanley.

Herrin im Haus

Ein bizarrer, bedeutungsloser Kleinkrieg? Nein, nicht nur eine historische Fussnote, was sich als Bezeichnung aus Pietät ohnehin verbietet: 649 Tote auf argentinischer, 258 auf britischer Seite, dazu unzählige körperlich und seelisch Verletzte. In Argentinien stürzte die Junta ihr Volk vom Manischen ins Depressive – und fiel prompt selbst. Enorm waren die politischen Effekte im fernen Königreich.

Als das Flaggschiff «HMS Invincible» am 17. September in Portsmouth einlief, gerieten die Briten aus dem Häuschen, wie ein halbes Jahr zuvor die Argentinier. Noch wichtiger: Margaret Thatcher, vor dem Krieg angeschlagene Chefin einer wackligen, unbeliebten Regierung, war nun unumstrittene Herrin im Haus.

Ihre Position in Partei und Kabinett war gefestigt, und das britische Volk, darunter auch breite Kreise ausserhalb der Tory-Basis, bewunderte ihre Führungsstärke und schöpfte nationales Selbstvertrauen. Nun hatte Thatcher die Legitimation und die Autorität, ihre bitter nötigen Wirtschaftsreformen zu forcieren und das Land zu vitalisieren. In den Wahlen vom Juni 1983 demütigte sie die weit nach links abgedriftete Labour-Partei und holte eine komfortable Mandatsmehrheit.

Genau damals kam auch die Wirtschaft allmählich wieder in Schwung. Ohne den «Falklands Factor» hätten Thatcher wohl die Ressourcen gefehlt, um schliesslich, 1984/85, den entscheidenden Machtkampf mit den Bergbaugewerkschaften zu wagen und zu gewinnen.

Lehrstück für Tony Blair

Aussenpolitisch war der Sieg elektrisierend. Das nach dem Suez-Debakel von 1956 für «on the way out» gehaltene Britannien war wieder wer, Maggie war offenkundig nicht nur rhetorisch eine «Eiserne Lady». Die sowjetische Führung hatte zur Kenntnis genommen, dass die britische Kriegsmaschinerie doch noch zu Waffentaten fähig war. Derweil starben die Gerontokraten im Kreml einer nach dem andern: Breschnew im November 1982, Andropov im Februar 1984, Tschernenko im März 1985.

­In den USA, die am Ende trotz Intermediation diskret London unterstützt hatten, galt Thatcher nun als gewichtige Ansprechperson. Die globale Statur, ja die Überlebensgrösse, die Margaret Thatcher ab ihrer zweiten Amtszeit zunehmend genoss und zelebrierte, wäre ihr ohne den Sieg weit im Süden versagt geblieben; ohne die Landung in San Carlos, die Schlacht von Goose Green – wer entsinnt sich? – hätte Maggie nie in einer Liga mit Ronald Reagan und später Generalsekretär Michail Gorbatschow gespielt.

Noch mehr: Ohne Falklandkrieg wäre Tony Blair vielleicht nicht Thatchers Nach-Nachfolger geworden. Just im Mai 1982 unterlag er bei seiner ersten Unterhauskandidatur in einer Nachwahl. Er zog daraus die Lehre, dass das britische Volk militärische Stärke schätzt und marxistische Experimente fürchtet. 1983, als Labour unter dem klassenkämpferischen Michael Foot auf rekordschwache 28% absackte, holte sich Blair mit dreissig Jahren erstmals einen Sitz im House of Commons.

Kein Wunder, dass er in seiner Regierungszeit von 1997 bis 2007 einen Mittekurs hielt («New Labour») – und an der Seite den USA in Kriege zog, in Afghanistan ab 2001, im Irak ab 2003. Doch da hatte er sich gewaltig verrechnet: Nichts war’s mit Falklands 2.0, mit raschem Erfolg zu geringen Kosten, mit dankbaren, befreiten Völkern, mit baldiger Heimkehr der Helden zu «Pomp and Circumstance».

Einem ähnlichen Irrtum unterliegt heute schon wieder einer.