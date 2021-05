Mai – bleib dabei

«Sell in May and go away but be back on St. Leger Day.» Immer wieder wird diese Börsenregel auch von ernstzunehmenden Börsenexperten ins Feld geführt. Im Mai verkaufen und dann im September (dieses Jahr ist es der 11.) erneut kaufen. Jetzt haben wir wieder Mai. Soll ich nun allen Ernstes alle meine Aktien verkaufen und dann am 11. September zukaufen? Bitte tun Sie das nicht.

Die Börsenregel ersetzt weder den Anlageberater noch die eigene Analyse. Zwar gehören Mai bis September nicht zu den besten Monaten – eine Auswertung des MSCI Switzerland zeigt, dass Juni und Juli neben März und Oktober die schwächsten Zeitabschnitte sind –, doch insgesamt haben Anleger auch in dieser Zeitspanne Geld verdient. Besonders seit 2013 hätten diejenigen, die einfach ausgestiegen wären, einiges verpasst.

Auch 2020 wäre der Zeitpunkt zum Ausstieg trotz oder vielleicht auch wegen der Coronakrise im Mai nicht günstig gewesen. Der SPI (SXGE 14'087.75 -1.38%) hatte in dieser Zeitspanne immerhin 15% zugelegt. Wer trotz allem erwägt, die Regel anzuwenden, muss einerseits berücksichtigen, dass so etwas mit (Transaktions-)Kosten verbunden ist. Andererseits muss man sich überlegen, was man mit dem Geld in der Zwischenzeit macht. Die Alternativen zu Aktien sehen auch in traditionell schwächeren Monaten nicht gerade attraktiv aus.

Meine Prognose für dieses Jahr? Zwischen Mai und September dürften die Aktienmärkte keine allzu grossen Sprünge machen. Viel Positives ist in den Kursen bereits berücksichtigt. Der Markt braucht Zeit zum Durchschnaufen. Aus langfristiger Optik ist keine Eile geboten, sein Portfolio aufzustocken, doch einfach alles verkaufen und in die Ferien gehen? Auf keinen Fall.